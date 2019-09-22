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人民日報稱中索建交：符合歷史潮流的正確決斷

2019-09-22 10:28聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共昨天和索羅門群島建立外交關係。至此，世界上已有179個國家同中共建立外交關係。中國是索羅門群島第一大貿易夥伴，同中國的合作成為索羅門發展的重要機遇。中共官媒發文稱，索羅門群島同中國建交的決定，完全符合所羅門群島和人民的根本利益和長遠利益，完全符合歷史潮流和民心所向，是正確的政治決斷。

中共中央機關報人民日報發文稱，世界上只有一個中國，「中華人民共和國」政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這不僅為聯合國決議所確認，也是國際社會的普遍共識。近幾年，聖多美和普林西比、巴拿馬、多明尼加、布基納法索、薩爾瓦多等多國與中國建交或複交，近來索羅門群島與基里巴斯在一周內相繼作出承認一個中國原則、同台灣當局斷絕外交關係的決定。這些都說明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨、勢不可擋。

中國始終秉持正確義利觀和真實親誠理念加強同太平洋島國的團結合作。 2014年11月，中共國家主席習近平倡議，在斐濟楠迪同8個建交太平洋島國領導人舉行首次集體會晤，各方一致同意建立相互尊重、共同發展的戰略夥伴關係；4年後，習近平主席在巴布亞新幾內亞莫爾茲比港同建交太平洋島國領導人再次舉行集體會晤，一致同意將雙方關係提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，開創了全方位合作新局面。在各方推動下，「一帶一路」建設已經成為帶動太平洋島國經濟發展的重要引擎。索加瓦雷總理發表的聲明，就表達了對「一帶一路」倡議的由衷歡迎-索羅門群島將極大地受益於中國提出的「一帶一路」倡議，由此帶來的大量基礎設施開發，將直接促進該國城市及農村地區經濟發展。

水到渠成，揭示歷史發展必然性。中國同索羅門群島友好合作關係踏上新征程，中國同太平洋島國合作的大家庭再添重要成員，這是順應歷史潮流的行動。中國同太平洋島國攜手開創更加美好未來的努力，必將取得豐碩成果，造福人民。

中共外長王毅與索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）21日在北京...
中共外長王毅與索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）21日在北京簽署建交公報。（AP）
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索羅門中共一帶一路

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