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中國和索羅門群島今簽署聯合公報 兩國正式建交

2019-09-21 18:17聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國務委員兼外交部王毅21日在北京索羅門群島外交部長馬內萊舉行會談，並簽署建交公報，正式建立外交關係。

新華社報導，會談後，兩國外長簽署了「中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報」，自公報簽署之日起，兩國相互承認並建立大使級外交關係。

大陸國務委員兼外交部長王毅21日在北京與索羅門群島外交部長馬內萊舉行會談，並簽署...
大陸國務委員兼外交部長王毅21日在北京與索羅門群島外交部長馬內萊舉行會談，並簽署建交公報，正式建立外交關係。（央視網）
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外交部北京王毅索羅門

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