解放軍新式迷彩服被這個人提前曝光了！

2019-09-21 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國防部官方微信號《國防部發布》21日發布一條題為「魏鳳和率團赴俄觀摩『中部－2019』演習」的消息，環球時報指出，從搭配這則訊息的圖片可以看出，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和身上穿的應是解放軍新式迷彩服，讓解放軍新式迷彩服意外曝光，而這也代表解放軍迷彩服即將有一次「更新換代」。

《國防部發布》表示，魏鳳和於9月19日至21日率團赴俄羅斯奧倫堡州東古茲靶場觀摩「中部－2019」演習。中方約1,600餘名官兵、各型武器裝備300餘台（件）、固定翼飛機和直昇機近30架參加這次演習。

報導稱，在演習現場，魏鳳和與俄總統普亭等一同觀摩實兵演練。魏鳳和還視察中方導演部、聯合戰役指揮部，看望慰問中方參演官兵，並出席演習裝備展示、授獎儀式等相關活動。

環球時報指出，俄羅斯為檢驗四大戰略方向的戰備水準和戰役預案，會輪流舉行代號「東方」、「西方」、「高加索」、「中部」的首長帶司令部戰略演習。2018年中國解放軍首次參加俄軍「東方－2018〕戰略演習。此次是中國連續第二年參加俄羅斯最重要的戰略演習。

環球時報對比兩次演習現場圖片發現，和2018年不同，魏鳳和此次身穿新式迷彩服，除了顏色不同，上將軍銜也從領章變成肩章，而且左胸口多了姓名牌。報導稱，魏鳳和著新式迷彩服亮相國際場合，代表著解放軍迷彩服即將有一次更新換代。

環球時報表示，從細節看，新式迷彩服和國際更為接軌，很多國家軍隊迷彩服都標識有名字，比較容易識別。此外，從新式迷彩作業服的顏色分析，可以看出和自然環境的融合度更匹配，隱蔽性更好，更適應現代戰場的需要，更具有實用性，實戰性，對軍人在戰場環境生存和保護能力有明顯提升。