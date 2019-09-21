港交所洽購倫交所被拒 李小加：我們來晚了

2019-09-21 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港交易及結算所有限公司（港交所）總裁李小加今（21）日談及港交所收購倫交所的情況時表示，倫交所的拒絕「很正常」。我們來得晚了一點，就要繼續努力。

澎湃新聞報導，李小加是在蘇州舉行的第四屆中國醫藥創新與投資大會上，做上述表示。他還稱，這是一項非常大的項目，是受高度監管的項目，所發生的一切都非常正常，這是國際兼併收購裡很正常的東西，這是非常正常的反應。

李小加形容，人家訂婚在前，我們提婚在後，肯定是有反應的，我們能夠理解。我們來得晚了一點，就要繼續努力，我們認為這兩個大市場一旦合併起來戰略效應是巨大的，是幾代人的戰略意義，對我們來說是非常好的前景，非常有意義。但不意味大家在今天就都能夠願意做這件事，但我們自己要做出努力。

倫交所13日在官網發布聲明稱，董事會一致否決港交所的收購提議。倫交所表示，沒有必要與港交所進一步接洽，一致拒絕港交所的併購建議。倫交所拒絕理由之一，是該公司正在推進對Refinitiv的收購，沒有必要與港交所進一步接洽。

李小加說，試了不一定成功，不試一定不成功，這件事是謀事在人，成事在天。

此外，李小加還談及科創板，他表示，如果問科創板是否能納入互聯互通機制，答案肯定是Yes，科創板納入大陸與香港資本市場的互聯互通機制，只是時間問題。