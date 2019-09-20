全球資本市場放緩 中投2018年境外投資收益率-2.35%

2019-09-20 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



被稱為是「陸版主權財富基金」的中國投資有限責任公司（中投公司）昨（20）日發布2018年度報告，受到全球資本市場整體放緩影響，淨利潤650.6億美元（約新台幣2.03兆元），年減37%；境外投資淨收益率為-2.35%。

中投公司董事長彭純表示，中美貿易摩擦影響了中投在美國投資，未來中投對美投資將採取更加謹慎的態度。

路透援引彭純指出，短期來看資產價格走勢受中美貿易摩擦加劇影響，貿易保護主義為全球金融市場帶來了一定波動性；中長期全球經濟增長基礎尚不牢固，金融市場下行壓力仍較大，公司將審慎開展各項投資管理活動。

彭純表示，下一步市場放緩壓力還是比較大，不確定性因素非常多。

根據中投公司數據顯示，截至2018年底，總資產9,406億美元，淨資產8,588億美元，成立以來累計年化國有資本增值率為13.46%，過去10年中投公司累計年化淨收益率為6.07%。

彭純指出，去年國際金融市場跌宕起伏，投資者信心受到衝擊，全球資本市場整體下行，主要股指表現遭遇10年來最糟糕的一年，MSCI全球股票指數以美元計算下跌9.4%。

他坦言，面對嚴峻的外部環境，和境內經濟放緩壓力加大，中投公司防範化解金融風險任務艱巨，下一步境內金融風險處置將成為常態，中投子公司中央匯金將用市場化方式支援金融機構防範化解重大金融風險。

中投公司去年海外完成投資決策的項目共計24個，涉及承諾投資額合計約49億美元，包括基礎設施、能源、互聯網、消費、醫療、製造、農業等領域。

中投公司表示，計畫到2022年末，以另類投資和直接投資為主的非公開市場投資的比重達到50%。