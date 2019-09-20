陸學者：不排十一以前還有一波與中國的建交潮

2019-09-20 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



吉里巴斯與我斷交，北京清華大學公共管理學院台灣研究院常務副院長殷存毅表示，在今年10月1日（中共建政70年）之前，不排除還有其他南太或加勒比「邦交國」與台灣「閃電斷交」，中國有可能迎來一個小的「建交潮」。

殷存毅接受環球網採訪表示，反獨促統正是共和國成立70年來的重要成就之一。隨著近年來中國影響力在世界的上升，南太、加勒比和非洲等地區國家進一步加速和中國建交的步伐已成為不可逆的潮流。

環球網報導，除索羅門群島、吉里巴斯外，台灣另一南太「友邦」吐瓦魯也發生政局變動，「親台派」總理在國會投票後下台。

環球時報社評表示，吉里巴斯因其特殊的地理位置，曾建有大陸首個航太海外測控站。為了服務於大陸的載人航太工程921工程，1997年10月大陸在吉里巴斯建成了吉里巴斯測控站，該站多次完成大陸載人飛船神舟飛船無人飛行任務的測控，以及「風雲」、「北斗」衛星的測控任務。

但在2002年底，時任總統斯托在吉里巴斯大選中失敗，親台的反對派領導人上台後便立馬與台灣「建交」。於是，為了維護國家的神聖主權，大陸決定與吉里巴斯斷交，大陸航太測控系統科研人員也「忍痛割愛」，放棄這個位置絕佳的海外測控寶地，於2003年3月帶著測控設備離開吉里巴斯。

社評稱，在吉里巴斯建站並投入應用的六年時間中，大陸積累了豐富的海外航太測控站建設經驗，為後續的海外測控站建設佈局夯實了基礎。