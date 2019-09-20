陸外交部證實 聯邦快遞機師涉走私武器彈藥

2019-09-20 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸外交部發言人耿爽。新華社資料照片 分享 facebook 大陸外交部今證實，美國聯邦快遞一名機師在廣州涉嫌走私武器彈藥被捕，目前已獲交保候審。

香港電台網站報導，大陸外交部發言人耿爽表示，廣州白雲機場海關在上周四上午，在一名美籍出境旅客的行李中，查獲一盒疑似氣槍彈，共有681發，該名旅客為聯邦快遞的機師，在前一日擔任聯邦快遞貨機的副機長，駕駛貨機從廣州入境，計劃星期四乘坐航班，由廣州離境前往香港。

耿爽表示，白雲機場海關以涉嫌走私武器彈藥罪，已對該名旅客採取取保候審的強制措施，上周五中方已經向美國駐廣州總領館進行領事通報，目前案件正在進一步調查。