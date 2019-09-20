中美副部級磋商登場 美提最新加徵關稅排除清單釋善意

2019-09-20 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸財政部副部長廖岷美東時間19日上午8時45分左右，進入美國貿易代表辦公室附樓，與美國就中美經貿問題進行磋商。大陸媒體報導，在中美副部級官員磋商登場前，美國再次釋放出善意，於17日公布了三份對中國加徵關稅商品的排除清單，規模為歷次最大，為雙方重回談判桌創造了有利條件。

具官方背景的微信公眾號《玉淵潭天》20日發表題為「美方再釋善意 助力經貿磋商」的文章稱，美東時間19日上午，中共中央財辦副主任、財政部副部長廖岷率領的代表團在美國，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月將在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。

在此之前，當地時間9月17日，美方公布了三份對中國加徵關稅商品的排除清單。三份清單合計涉及437項商品，這些商品相關稅目自中國進口額，約占美前兩輪共2,500億美元加徵清單規模的13%左右。

文章稱，這次關稅排除規模為歷次最大。從清單來看，排除的商品主要是美國國內需要的，涵蓋的範圍比較廣，有中間品，也有消費品。但對中國企業來說，這同樣也是好事。這麼大範圍的排除清單，也是美方再次釋放出的一種善意。

《玉淵潭天》指出，本月初，中美經貿高級別磋商牽頭人再次通話，確定10月初於華盛頓舉行第13輪磋商。此後半個月，雙方就不斷釋放出「相向而行」的善意。

文章表示，北京時間19日凌晨，美國聯準會再次降息一碼，這是不到兩個月內，聯準會的第二次降息。但降息消息公布後，美國股匯市和期貨市場卻集體下跌，這「無疑是市場釋放出的一個信號，印證了美國經濟下行壓力增大」。

《玉淵潭天》稱，在如此聯繫緊密的世界裡，要想通過給別人「加稅」而讓自己受益，這簡直是不可能的事。中美終歸要通過對話和磋商，來尋找彼此都能接受的解決辦法。