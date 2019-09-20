聯邦快遞證實 一名機師在中國大陸被捕

2019-09-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸環球時報報導，美國聯邦快遞公司（FedEx）20日凌晨向環球時報證實，該公司一名飛行員在廣州被捕，目前處於保釋階段。聯邦快遞稱，被捕前，大陸有關部門在該名機師行李中發現了「一樣物品」。

華爾街日報早前報導，聯邦快遞機師在大陸南方被警方拘留，當局指控他非法運輸彈藥，並在其托運行李中發現裝有非金屬氣槍彈丸。

報導稱，該名機師是一名前美國空軍飛行員，名為Todd A. Hohn，他在一周前等待飛往香港家中時被拘留。Hohn家族的一名律師向華爾街日報確認，他被中國方面拘留。

聯邦快遞在發給環球時報的回覆中並沒有指明，該名機師被大陸警方逮捕時被搜出什麼樣的物品，但表示會繼續與相關機關合作，釐清事情真相。

環球時報引述大陸快遞業專家趙小敏說法指出，此一事件充分說明聯邦快遞目前面臨「屋漏偏逢連陰雨」的境地。若真如華爾街日報所稱涉及運輸裝有非金屬氣槍彈丸，就屬於刑事案件了，這充分說明這家企業在管理上存在嚴重的漏洞。

趙小敏說，「這將對聯邦快遞在中國的聲譽造成致命的影響，會有不可挽回的損失。」

聯邦快遞近期在中國大陸頻頻出事。9月初，聯邦快遞傳出涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具。涉案物品遭大陸有關部門暫扣，相關調查仍在進行中。

上個月中，福州市公安局晉安分局接獲通報，福建某運動用品公司收到由聯邦快遞公司承運的一美國客戶寄出的快遞包裹，內有槍支。福州警方已將槍支暫扣，並開展立案調查。

在此之前，聯邦快遞還遭指控，包括涉嫌滯留逾百件華為公司的快件，以及將華為從日本寄往中國大陸的包裹，於途中轉運至美國。