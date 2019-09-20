陸委會副主委訪華府 討論兩岸情勢

2019-09-20 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



陸委會副主委邱垂正近期訪問美國，他19日在華府表示，美方非常關切中國大陸對台灣極限施壓，也很關切中共如何影響與介入台灣總統選舉。

邱垂正19日在駐美代表處舉行記者會，關於拜會的美國官員，邱垂正僅說，此行主要向美國智庫與行政部門就兩岸情勢交換意見，因屬閉門會議，無法說明拜訪的單位與人士。

至於雙方談論的議題，邱垂正稱，美方非常關切中國大陸目前對台灣極限施壓，包括對台灣進行假訊息攻擊等。

邱垂正並說，因為台灣很快進入選舉，此行拜會的相關人士也都有提到，如何讓台灣這次的選舉公正、公平、透明；國際社會都很關注台灣選舉，特別是這次，他們很關切中共透過什麼方式影響與介入台灣的選舉。

邱垂正指出，此行希望國際社會能更加重視中方對台的極限施壓，企圖改變台海現狀，中共對台極限施壓已嚴重威脅台海與區域和平穩定。

他也向美方說明，台灣政府三年多來秉持不挑釁的原則，致力於維護兩岸關係的和平穩定，未來仍將堅持捍衛中華民國主權，台灣民主及民眾福祉，持續扮演促進台海和平跟區域穩定的角色。