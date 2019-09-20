國際特赦組織指控港警 施虐被捕抗議者手法令人震驚

2019-09-20 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



國際特赦組織19日發布調查報告指出，香港警方任意拘捕並對被拘捕的抗議人士施虐。報告稱，香港警方已出現報復心態行為，有被捕人士遭警方打至骨折及內出血，還有被捕人士指控在扣留期間被警員強行以雷射筆直射眼睛。有被捕人士稱，警方威脅他解鎖電話，否則將電擊其私處，更有女性示威者表示遭到「祼搜」。

國際特赦組織表示，這份報告訪問了21名被捕人士，並收集了來自律師、醫護人員及其他人士的佐證和證詞。報告稱，自6月的大規模示威活動開始以來，這些侵犯行為變得日益嚴重。報告並以「做法令人震驚」，形容被捕人士在扣留期間遭受香港警方的酷刑和其他形式的虐待。

國際特赦組織東亞區辦事處主任Nicholas Bequelin說，「世界各地也透過直播，看到香港警方粗暴的人群管制手法，但警方對示威者的各種侵權、虐待行為，卻相對隱藏在大眾視線範圍。」

Nicholas Bequelin指出，「這些證據無容置疑。香港警隊有明顯的報復心態，在示威期間以魯莽手法和非法手段對付在示威現場的人，包括任意拘捕在場人士、對被捕人士作出報復性暴力行為，其中部分已構成酷刑，這樣的事態發展令人憂慮。」

一名於8月在新界示威時被捕扣留在警署的男子表示，在他拒絕回答警方的問題後，數名警員將他帶到另一個房間，在那裡毒打他，並威脅如果他試圖保護自己就會打斷他的雙手。

當這名男子被壓在地上時，一名警員撐開他的眼睛，用雷射筆直射其眼睛，還問道：「你不是喜歡用它指着別人嗎？」國際特赦組織指，此舉明顯是報復部分示威者在示威期間使用雷射筆的行為。該男子後來因骨折和內出血而需留院數天。

另一名男子則指稱，在他被扣留在警署休息室時，目睹多名警員強迫一名男童用雷射筆直射自己的眼睛約20秒。「他似乎曾用雷射筆照向警署，」該男子回憶道。

在國際特赦組織調查的個案中，超過85％（21人中有18人）的個案是被捕人士被毆打而入院，其中3人至少留醫5天。

Nicholas Bequelin說，「警員一而再、再而三在拘捕前和拘捕期間作出暴力行為，即使被捕人士已被制伏或扣留。警方使用的武力顯然過度，違反了國際人權法。」

國際特赦組織也錄得多宗任意和非法拘捕事件，以及大量警方拒絕或拖延被扣留人士會見律師和接受醫療的個案。國際特赦組織指出，適時讓被扣留人士會見律師、家庭成員和醫護人員，是防止酷刑和其他形式虐待的重要保障。