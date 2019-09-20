陸政協副主席：新四通 心相通

2019-09-20 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「新四通，讓兩岸心更相通。」18日，浙江寧波第三屆海峽兩岸經濟社會發展論壇上，大陸全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦如是說。

據中新社報導，2019年，針對當前台灣同胞尤為關心的經濟發展、民生福祉等問題，新四通主張提出海峽兩岸要應通盡通，提昇經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通和行業標準共通。

圍繞著進一步深化兩岸經濟社會融合發展，推進新四通理論和實踐的落實，該論壇廣泛徵求兩岸各界專家的意見和建議，共收到來自兩岸關於人才融合、產業融合、文化融合、社會融合等主題論文39篇，並啟動兩岸合作文化品牌《團仔圓妞》項目合作。

「本屆論壇能夠深入交流新四通的理論和實踐問題，凝聚兩岸同胞共識，為推動兩岸融合發展作出應有貢獻。」鄭建邦表示。

他指出，今年是《告台灣同胞書》發表40周年，在推進和平統一進程中，兩岸更應深化融合發展，夯實和平統一基礎。為此，兩岸要應通盡通，為發展增動力，為合作添活力。「面對難得的歷史性機遇，兩岸同胞必將在融合發展中走向光明未來。」他表示。

海峽兩岸關係如何和平發展？鄭建邦表示，堅持體現一個中國原則的九二共識，是兩岸關係和平發展的關鍵。「兩岸同胞要保持高度警惕，堅決反對和遏制各種形式的台獨分裂活動，捍衛兩岸關係的政治基礎。」鄭建邦說。

在其看來，兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，理應共享機遇、共謀發展。2018年，大陸推出促進兩岸經濟文化交流合作的31條惠台措施，目前已有眾多省（市）、地區結合當地實際，陸續出台更大力度的地方性措施，贏得了廣大台胞的贊許。

其中，福建向金門供水工程更是使兩岸一家親，共飲一江水願景變現實，成為打造兩岸共同生活圈生動範例。

「當今世界面臨百年未有之大變局。」對此，鄭建邦希望兩岸各界人士能夠積極發揮專長，為深化兩岸同胞融合發展，發揮橋梁和紐帶作用，讓兩岸同胞心更相通。