防非洲豬瘟再傳入 中國禁南韓豬產品

2019-09-19 22:12 中央社 台北19日電



南韓爆發非洲豬瘟，中國海關總署今天發布警示通報，表示禁止直接或間接從南韓輸入豬、野豬及其產品。 歐新社 分享 facebook

南韓爆發非洲豬瘟，中國海關總署今天發布警示通報，表示禁止直接或間接從南韓輸入豬、野豬及其產品，並加大對來自南韓的寄遞物和旅客攜帶物檢疫查驗力度，一經發現一律退回或銷毀處理。

中國海關總署網站上發出警示通報，表示為了保護本國的畜牧業安全，防止疫情傳入，一共提出6點預警措施。

除上述舉措外，對邊防等部門截獲非法入境來自南韓的豬、野豬及其產品，一律在海關的監督下作銷毀處理。

今年1月至9月，亞洲多個國家先後發現非洲豬瘟疫情，包括：蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、南韓，超過半數與中國接壤。中國則是在去年8月發現首例非洲豬瘟疫情。