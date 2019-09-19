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推動泰台合作 兩岸醫藥健康產業發展論壇泰州登場

2019-09-19 15:27聯合報 記者林則宏╱即時報導

近年來積極推動兩岸醫藥健康產業合作的江蘇省泰州市，18日舉行「2019海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇」。泰州市委副書記朱立凡表示，期盼論壇能成為兩岸醫藥健康產業交流的重要平台。他並透露，泰州正在申報蘇台健康食品產業合作基地，相信將會為泰台交流合作打更堅實的基礎。

「2019海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇」由江蘇省台辦、泰州市人民政府共同主辦，共有150多位兩岸醫藥健康產業界精英參加。

本次論壇以「精準醫療，健康未來」為主題，聚焦兩岸精準醫療、健康照護、健康管理和高端診斷設備、高精尖診療技術等議題，並獲台灣工業總會、台灣保健營養食品工業同業公會、中華腫瘤醫學發展協會、花蓮慈濟醫學中心等單位協辦。

國台辦經濟局在發給論壇的賀信中指出，此次論壇是落實中共中央總書記習近平今年初在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上講話精神的實際舉措，對於推動兩岸業界共享大陸機遇、實現共同發展具有積極意義。

國台辦經濟局期盼泰州能以本屆論壇的舉辦為契機，繼續探索深化兩岸醫藥健康產業合作的新途徑、新模式，為促進兩岸經濟交流合作作出新貢獻。

兩岸企業家峰會生物科技與健康照護產業合作推進小組大陸方面召集人劉謙則在賀信中表示，兩岸在發展生物醫藥健康產業方面各有所長，具備良好的合作基礎和光明的發展前景。期盼泰州能進一步加強兩岸在醫療、康養等領域的交流合作，為促進兩岸務實合作和共同發展做出新的貢獻。

泰州市委副書記朱立凡致詞時說，泰州迄今累計批准台資項目已達838個，協議投資金額超過80億美元，包括：緯創資通、可成、巨騰、統一、聯華神通等一大批企業，已經在泰州落地生根、茁壯成長。

朱立凡指出，泰州與台灣在發展生物醫藥健康產業方面既目標同向，又潛力巨大。泰州先後獲批長江經濟帶大健康產業集聚發展試點、海峽兩岸醫藥產業合作示範區、兩岸健康產業交流合作基地等國家級「金字招牌」，為兩地醫藥健康產業發展搭建了良好平台。

朱立凡說，特別是2017年首屆海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇舉辦以來，兩地醫藥健康產業融合發展的成果日益凸顯，先後促成了恒安照護、必康生技、金富康、「海峽兩岸醫療新創基金」、陳肇隆院士工作站等一批合作項目簽約落戶。

朱立凡表示，以統一、丸莊、頂康為代表的健康食品企業相繼增資投產，目前正在申報蘇台健康食品產業合作基地，將為泰台下一步的交流合作打下堅實基礎。

包括大陸國家遠端醫療與互聯網醫學中心精益診療專家委員會主任委員王鶴堯、台灣「中華腫瘤醫學發展協會」理事長陳光耀、花蓮慈濟創研中心教授、副研發長韓鴻志、國璽幹細胞應用技術公司總經理林珀丞等學者專家，也在論壇上發表主題演講。

泰州市委副書記朱立凡表示，泰州累計已批准台資項目838個，協議投資金額超過80億...
泰州市委副書記朱立凡表示，泰州累計已批准台資項目838個，協議投資金額超過80億美元。本報記者／攝影
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「2019海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇」18日在泰州醫藥高新區舉行，泰州於201...
「2019海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇」18日在泰州醫藥高新區舉行，泰州於2017年獲國台辦批准，成功舉辦首屆海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇。本報記者／攝影
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