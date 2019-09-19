陸外交部駐港公署回嗆波洛西 ：沒人有搞港獨的自由

2019-09-19 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



針對美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）18日的言論，大陸外交部駐港公署發言人周四表示，任何人都沒有搞港獨、搞顏色革命的權利和自由，並敦促美方有關政客停止干預香港事務與中國內政。

18日波洛西聯合美國兩黨議員，以及香港眾志秘書長黃之鋒、歌手何韻詩、香港眾志常委羅冠聰等人一起召開記者會，並宣布國會將於下周審議《香港人權與民主法案》，支持香港爭取民主和自由。

對此，中國大陸外交部駐港公署發言人表示，波洛西18日公然與港獨分子黃之鋒之流沆瀣一氣，以支持自由和正義為幌子，赤裸裸干預香港事務和中國內政，美方政客的言行與其標榜的支持「一國兩制」自相矛盾、背道而馳，暴露其政治用心，中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。

該發言人並指，香港回歸22年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到落實，港人依法享有前所未有的廣泛民主權利和自由。止暴制亂、恢復秩序才是香港絕大多數人的自由和正義，並敦促美方有關政客摒棄傲慢與偏見，順應香港主流民意，立即停止干預香港事務和中國內政。