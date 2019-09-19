緩和與華府衝突 任正非:華為可多購美晶片軟件

2019-09-19 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國電訊設備生產商華為創辦人任正非認為，華為可多購買高通(Qualcomm)及英特爾(Intel)的晶片、谷歌(Google)及微軟(Microsoft)的軟件，以及支援美國大學教授的研究等，以緩解華為與美國政府之間的衝突。

任正非接受《紐約時報》訪問時表示，華為尚未打算把設備賣到美國，因此深層次的矛盾還沒有產生，又稱華為可向美國企業轉讓所有5G技術和工藝秘密，幫助美國建立5G產業，令中美歐形成三角平衡體系，但需要美方接受才可行。

任正非又稱，當務之急是要修補美國將公司列入實體清單帶來的創傷，形容華為就像破飛機，已經被打得千瘡百孔，必須要把洞補好，否則飛不回來。但他強調，不會主動找美國政府溝通，將繼續走法律程序，如果美國真正有誠意主動找華為溝通，改變現時的無理做法，雙方可以談。

被問到如果華為手機不能用Android系統及英特爾的晶片，華為會否開發自己的系統，任正非回應稱，只要市場有需求，都一定會有替代產品。

至於會否考慮讓華為在紐交所或者納斯達克上市以解決透明度問題，任正非強調，華為不是去美國做生意，而是通過轉讓技術支持美國企業在美做生意。華為提供一個5G的基礎平台後，美企可以在這個技術上往6G奮鬥。美國亦可以修改5G平台，從而達到其安全保障。

談及6G，任正非指出，跳過5G，直接上6G是不會成功的，因6G的毫米波發射範圍太短，構建一個6G網很困難，相信是10年以後的事。