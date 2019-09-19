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緩和與華府衝突 任正非:華為可多購美晶片軟件

2019-09-19 12:54聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國電訊設備生產商華為創辦人任正非認為，華為可多購買高通(Qualcomm)及英特爾(Intel)的晶片、谷歌(Google)及微軟(Microsoft)的軟件，以及支援美國大學教授的研究等，以緩解華為與美國政府之間的衝突。

任正非接受《紐約時報》訪問時表示，華為尚未打算把設備賣到美國，因此深層次的矛盾還沒有產生，又稱華為可向美國企業轉讓所有5G技術和工藝秘密，幫助美國建立5G產業，令中美歐形成三角平衡體系，但需要美方接受才可行。

任正非又稱，當務之急是要修補美國將公司列入實體清單帶來的創傷，形容華為就像破飛機，已經被打得千瘡百孔，必須要把洞補好，否則飛不回來。但他強調，不會主動找美國政府溝通，將繼續走法律程序，如果美國真正有誠意主動找華為溝通，改變現時的無理做法，雙方可以談。

被問到如果華為手機不能用Android系統及英特爾的晶片，華為會否開發自己的系統，任正非回應稱，只要市場有需求，都一定會有替代產品。

至於會否考慮讓華為在紐交所或者納斯達克上市以解決透明度問題，任正非強調，華為不是去美國做生意，而是通過轉讓技術支持美國企業在美做生意。華為提供一個5G的基礎平台後，美企可以在這個技術上往6G奮鬥。美國亦可以修改5G平台，從而達到其安全保障。

談及6G，任正非指出，跳過5G，直接上6G是不會成功的，因6G的毫米波發射範圍太短，構建一個6G網很困難，相信是10年以後的事。

任正非早前接受《經濟學人》訪問時指出，集團或以收取一次性費用的方式，向西方買家出售現有5G專利、牌照、代碼、技術藍圖和生產技術竅訣的「永久訪問權」。他解釋，收購方可以修改源代碼，這意味着華為或中國政府都不會對使用新公司設備所建設的電訊基礎設施，擁有假設控制，讓各方都能以其滿意的方向推動技術發展。

華為創辦人任正非認為，華為可多購買高通(Qualcomm)及英特爾(Intel)...
華為創辦人任正非認為，華為可多購買高通(Qualcomm)及英特爾(Intel)的晶片、谷歌(Google)及微軟(Microsoft)的軟件，以緩解華為與美國政府之間的衝突。（香港信報財經網）
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紐約時報

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