實現兩個百年奮鬥目標 習近平：把製造業、實體經濟搞上去

2019-09-19 12:49 世界日報 北京19日電



習近平：做強製造業 為實體經濟打下基礎 新華社 分享 facebook

國家主席習近平17日表示，一定要把中國製造業搞上去，把實體經濟搞上去，扎扎實實實現「兩個100年（中共建黨、建政100年）」奮鬥目標。

新華視點報導，習近平17日前往鄭州煤礦機械集團考察調研。在聽取企業改革發展、自主創新等情況後，習近平表示，中國必須搞實體經濟，製造業是實體經濟的重要基礎，自力更生是中國奮鬥的基點。

習近平強調，現在中國製造業規模是世界上最大的，但要繼續攀登，靠創新驅動來實現轉型升級，透過技術創新、產業創新，在產業鏈上不斷由中低端邁向中高端。「一定要把我國製造業搞上去，把實體經濟搞上去，扎扎實實實現兩個100年奮鬥目標。」

對於發展實體經濟，習近平在地方考察時曾多次強調。例如他8月19日至22日在甘肅考察時表示，實體經濟是中國經濟的重要支撐，做強實體經濟需要大量技能型人才，需要大力弘揚工匠精神，發展職業教育前景廣闊、大有可為。

今年1月，他在京津冀三省市考察時表示，實體經濟是大國的根基，經濟不能脫實向虛。要扭住實體經濟不放，繼續不懈奮鬥，扎扎實實攀登世界高峰。

去年10月，習近平在廣東考察時表示，實體經濟是一國經濟的立身之本、財富之源。先進製造業是實體經濟的一個關鍵，經濟發展任何時候都不能脫實向虛。要大力發展實體經濟，破除無效供給，培育創新動能，降低營運成本，推動製造業加速向數位化、網路化、智慧化發展。

新華社17日以「世界工廠」東莞實體經濟穩定發展啟示為題發文指出，截至今年7月，東莞民營企業登記註冊突破116萬戶，貢獻全市五成的生產總值，六成固定資產投資，七成稅收，八成技術創新成果和九成企業總數，成為推動經濟社會發展的絕對主力。