影／反送中續燒！港府停辦十一煙火 賽馬也取消

2019-09-19 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



香港「反送中運動」引發的反政府示威絲毫沒有降溫跡象，港府以整體公共安全考量為由，正式取消今年「中國十一國慶」在維多利亞港舉行的煙火表演。

這是1997年主權移交以來，港府第三度取消十一國慶的煙花匯演。前次分別是2012年10月1日南丫島撞船事故，時任香港特首梁振英取消隔年的煙火以示哀悼，2014年則因爆發「雨傘運動」而取消。

有示威者受訪認為，這是港府承認反政府示威產生影響，才被「嚇到」以公安為由取消國慶煙火。

另外，香港賽馬會也以可能發生不可預期的混亂，甚至出現暴力場面為由，決定取消18日夜馬賽事。雖然沒有明確交代原因，但港媒認為原因出在也有賽馬準備參戰的建制派立法會議員何君堯。

何君堯向來高唱「反反送中」，被指涉及721元朗白衣人襲擊民眾事件，近日又發起21日要掃蕩各區的反政府連儂牆，疑似引發支持示威的網友不滿，揚言進場「支持」何君堯的賽馬「天祿」。