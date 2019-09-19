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人幣兌美元中間價 19日小幅下調4個基點

2019-09-19 09:52聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

人民幣兌美元中間價報7.0732，較上日報7.0728，下調4點。

香港信報財經網，中間價較上日下午4時30分收市7.0879，高147點；較上日晚上11時30分夜盤收市7.087，高138點。

人民銀行公開市場今日將進行1700億元人民幣逆回購操作，包括7天期1200億元和14天期500億元；14天逆回購操作為近3個月首次重啟。

因今日無逆回購到期，單日實現等額淨投放。

據路透統計，本周公開市場逆回購到期2700億元，均集中在本周前3天。

人民幣兌美元中間價下調4點。(路透社資料照片)
人民幣兌美元中間價下調4點。(路透社資料照片)
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