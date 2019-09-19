人幣兌美元中間價 19日小幅下調4個基點

相關新聞
抗日烈士碑被塗污 新華社：必受法律歷史審判2019-09-19 09:51
各種原因…近3年67台灣人在陸失蹤2019-09-19 00:12
環時主編抱怨翻牆難 網路「幸福感」待提升2019-09-18 22:41
談中美關係 陸外交部副部長：對抗沒有出路 合作是正道2019-09-18 21:17
反送中風波未平 香港取消「十一」煙花匯演2019-09-18 21:01
美對台索斷交表失望 陸外交部：有何資格說三道四2019-09-18 17:03
近3年海基會接獲149件國人在陸失蹤 67件無音訊2019-09-18 16:39
秋節聯誼改採閉門座談 海基會稱為台商「量身打造」2019-09-18 16:15
胡錫進留言稱大陸網管有點過了 網友叫好但旋即自刪2019-09-18 16:07
中俄總理會晤 俄：發展對華關係是外交優先方向2019-09-18 14:40
紅磡站出軌 工程師指事故暫看不到人為因素2019-09-18 14:09
李克強：中方與俄方將深化能源、科技合作2019-09-18 13:35
崔天凱：美國在台灣問題屢碰紅線將捲入不想要的衝突2019-09-18 12:15
評台索斷交 港媒：放棄對抗政策是台外交唯一出路2019-09-18 10:53
國航一架從美國飛北京班機引擎起火返航 原因尚不明2019-09-18 10:46
俄羅斯首度公開 70年前中共建政初期珍貴彩色影片2019-09-18 10:45
大陸7月持續減持美債22億美元 降至近2年半新低2019-09-18 10:02
人民日報：不處理好兩岸關係 類似斷交的事還會發生2019-09-18 09:27
影／黃之鋒訪華府 盼美政府更支持香港2019-09-18 04:16
港鐵出軌 評級降至負面2019-09-18 00:10
港鐵出軌釀8傷 「鐵軌有裂紋」2019-09-18 00:05
黃之鋒何韻詩出席美國會聽證促通過香港人權與民主法案2019-09-17 22:57
北京2022年冬殘奧會吉祥物 「雪容融」亮相2019-09-17 21:25
2022北京冬季奧運吉祥物 「冰墩墩」真面目出爐2019-09-17 19:51
中共元帥長子葉選平過世 中共太子黨再少一人2019-09-17 19:47
港鐵路列車出軌 初步指鐵軌有裂紋2019-09-17 17:12
搞權色交易 貴州茅台酒廠前總經理被開除黨籍2019-09-17 16:46
回應與索羅門金錢外交 陸外交部：信任與原則都買不來2019-09-17 16:31
何時與索羅門建交？ 陸外交部：果熟蒂落，水到渠成2019-09-17 16:26
陸醫院目標讓中共領導人活到150歲 網友氣炸了2019-09-17 16:16
台索斷交 國台辦：台灣回到九二共識才是正確的選擇2019-09-17 13:26
任正非：華為6G研究領先世界 估10年後投入使用2019-09-17 12:56
中國武裝無人機「翼龍」首售歐2019-09-17 12:56
香港東鐵列車出軌8傷5送院 疏散500人2019-09-17 12:41
2.2億單身狗？日媒分析大陸青年單身3大理由2019-09-17 12:33
香港東鐵火車出軌 最少3人送醫2019-09-17 11:32
郭台銘不選了 旗下香港上市公司富智康重貶20%2019-09-17 10:25
港鐵紅磡站傳列車出軌 紅磡至旺角東站暫停服務2019-09-17 09:18
陸20城 周五起恢復小三通自由行2019-09-17 00:28
熱門文章
香港旁邊 將出現第三座人口達千萬級大城市2019-09-18 13:53
近3年海基會接獲149件國人在陸失蹤 67件無音訊2019-09-18 16:39
姐姐長期被家暴後出走 姐夫放話「殺全家」反被滅屍2019-09-18 15:12
俄羅斯首度公開 70年前中共建政初期珍貴彩色影片2019-09-18 10:45
類腦AI新突破 裝上這個小東西，自行車真的成精了！2019-09-18 11:00
炒鞋已經出局！現在掏空大陸年輕人錢包的是「盲盒」 價格狂漲39倍2019-09-18 22:03
氣候變遷！大陸西北正變濕變暖 戈壁也泛綠意2019-09-18 15:47
陸：美自己1979年就與中國建交 沒資格對索國說三道四2019-09-18 18:04
美對台索斷交表失望 陸外交部：有何資格說三道四2019-09-18 17:03
新聞眼／海基會剩傳真機功能 民眾只能自求多福2019-09-19 00:24
模仿汽水罐自製爆米花死亡 辦公室小野與家屬和解2019-09-18 21:28
胡錫進留言稱大陸網管有點過了 網友叫好但旋即自刪2019-09-18 16:07
國際樣本的港鐵 何以成為示威者眼中的「黨鐵」2019-09-18 14:51
崔天凱：美國在台灣問題屢碰紅線將捲入不想要的衝突2019-09-18 12:15
各種原因…近3年67台灣人在陸失蹤2019-09-19 00:12
華為全球獲逾60份5G商業合同2019-09-18 19:44
林鄭月娥首席顧問：港府不會對示威者作更多讓步2019-09-18 20:02
評台索斷交 港媒：放棄對抗政策是台外交唯一出路2019-09-18 10:53
陸學者指暴力若毀掉法治 香港將失去一切2019-09-18 14:11
林鄭首席顧問：不會對示威者再讓步2019-09-19 00:37
國航一架從美國飛北京班機引擎起火返航 原因尚不明2019-09-18 10:46
無人自動駕駛汽車載客 上海拔頭籌2019-09-18 16:15
北京冬奧吉祥物 陸網友批醜：近期最差吉祥物2019-09-18 11:29
瀋陽紀念「九一八事變」88周年 舉行撞鍾鳴警儀式2019-09-18 14:20
浙江力爭到2025年 烏鎮人均GDP達3.2萬美元2019-09-18 23:27
陸大學禁止外賣 學校翻查學生書包2019-09-18 20:22
黃奇帆：別看GDP 「一國兩制」的香港不可取代2019-09-18 21:37
2.2億人寧當「單身狗」？中國人單身3大原因2019-09-18 16:09
大陸7月持續減持美債22億美元 降至近2年半新低2019-09-18 10:02
香港跟美國降息一碼 經濟已進入衰退階段2019-09-19 08:59
球迷大和解！ 港球迷赴維園築人鏈挺反送中2019-09-18 21:48
習近平：做強製造業 為實體經濟打下基礎2019-09-18 23:35
新郎還活著？婚禮設「前女友桌」 7前任開心合照2019-09-18 16:10
網劇藝妓妝女主曝真實身分「豆瓣女神」...網嚇：殯儀館畫妝師？2019-09-18 20:46
東協成為陸第2大貿易夥伴2019-09-19 01:41
香港議員憂警察暴力升級：港人計劃在國慶節示威2019-09-18 17:36
今年北京馬拉松16萬人報名「中籤率18%」 11月3日起跑2019-09-18 13:35
環時主編抱怨翻牆難 網路「幸福感」待提升2019-09-18 22:41
相約玉龍雪山殉情 網傳男跳崖女離開2019-09-18 16:11
港警組人鏈 護親北京民眾2019-09-19 00:38
留言