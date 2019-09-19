各種原因…近3年67台灣人在陸失蹤

2019-09-19 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／台北報導



台聯黨員赴陸委會陳情，希望針對李孟居疑似被消失、東華及東吳大學港生被拘禁無法返台就學，應提出積極研擬對策。 記者林麗玉／攝影 分享 facebook

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居遭陸方以「涉嫌危害國家安全」拘留，海基會發言人蔡孟君昨表示，海基會迄今已四度發函海協會詢問，但陸方並未回覆；此外，據海基會統計，自蔡政府執政以來，共接獲一百四十九件國人在大陸失蹤的陳情案件，迄今仍有六十七件毫無音訊。

至於去年七月同樣在大陸失聯，疑似也遭「國安理由」羈押的南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，也同樣沒有進一步消息。

根據海基會統計，自二○一六年五月廿日以來，海基會共受理一百四十九件國人在大陸失聯陳情案，其中有六十七件至今無法取得具體行蹤訊息。

由於國人在大陸失聯的樣態相當多元，不一定是被關押，也可能是受傷、亡故或因個人因素不願與台灣親友聯繫等，因此上述六十七件案例當中，無法判讀有幾件是因為國安案件而失聯至今。

據海基會協處台商人身安全案件統計，自二○一六年至今年四月，因案遭限制自由向海基會尋求協助有一百一十三案；遭綁架或非法拘禁的陳情案有六件。

此外，海基會舉辦的大陸台商秋節小型座談會已落幕，蔡孟君表示，出席總人數逾三百人，其中台商約一百五十人，包括台企聯總會長李政宏及幾位台企聯常務副會長，各地台商協會會長等人。

蔡孟君表示，台商普遍關切「禁止中共政治代理人」修法議題，台商表示修法沒有迫切性，希望政府能明確界定範圍與定義，化解台商疑慮。她表示，海基會秘書長姚人多在會中表達，海基會已盡一切努力為台商反映心聲，政府相關單位都了解台商的疑慮。陸委會主委陳明通也公開請台商放心，對台商訴求給予正面回應。

台商也關心明年大選及春節兩岸航班與機票問題，對兩岸重複課稅、增進兩岸青年交流等議題表達意見，她表示，海基會將彙整台商提出的訴求給相關單位參考研議。