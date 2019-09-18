環時主編抱怨翻牆難 網路「幸福感」待提升

2019-09-18 22:41 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）從2018年3月以來，《環球時報》主編胡錫進頻繁在被中國"防火牆"屏蔽的推特上用中文版賬號發帖，表現活躍。不過，本周三（9月18日），這位被視為手持尚方寶劍的官媒主編也突然抱怨"上外網極其困難"，要"提點意見"。他在微博中寫道，"國慶節快到了，上外網極其困難，連環球時報的工作都受了影響，我個人覺得這有些過了，再次提點意見，希望得到傾聽。"他還說，"走群眾路線，相信群眾很重要，我們人民群眾絕大多數人都愛國愛黨，有強大的政治分辨能力，立場堅定。這個國家並不脆弱，建議還是要在我們的社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於中國輿論場的強大與成熟，有益於科學研究和對外溝通，有益中國國家利益。"

不過，发文兩小時後，這條"態度誠懇"的諫言帖就已被刪除掉了。

如果說"環球時報的工作都受了影響"，那麼中國的網絡監管又一次加碼應該是不言而喻的了。9月16日，天津剛剛舉辦了2019年中國國家網絡安全宣傳周開幕式。這一活動從2014年來每年舉辦一屆，而此次，中國國家主席習近平則是專門就網絡安全宣傳周做出"重要指示"。

新華社報道稱，習近平指示說，"國家網絡安全工作要保障個人信息安全，維護公民在網絡空間的合法權益......既要培育人工智能、物聯網、下一代通信技術，又要利用法律法規和標准規範引導新技術應用。"指示最後寫明："要堅持安全可控和開放創新並重，立足於開放環境維護網絡安全，加強國際交流合作，提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感。"

安全可控與

"安全可控"的提法由來已久，在中國官方語境中有多重含義。按照中國網信辦《網絡安全審查辦法（征求意見稿）》，第四條為"重點審查網絡產品和服務的安全性、可控性"。該條下面除了涉及技術層面的條款外，還包括"其他可能危害國家安全和公共利益的風險"。

而在國家監管機構眼裡，這些風險就包括能夠突破網絡屏蔽的VPN。

VPN最早是用來幫助跨國企業連接世界各地的辦公室，讓不同地方的員工都可以進入公司內網。隨著技術成熟，普通人通過手機下載VPN應用程序就能"翻牆"。據一項保守估計，約有兩、三千萬中國網民使用VPN。比如一些高校學生、學者就使用VPN連接外國圖書館下載資料，登錄谷歌查詢專業信息。VPN用戶中也不乏翻牆瀏覽境外新聞網站，對時政感興趣的人。

從2017年以來，中國收緊VPN市場。2017年1月22日，中國工業和信息化部公布了《關於清理規範互聯網網絡接入服務市場的通知》，宣布從當日起至2018年3月31日，在全國範圍內清查網絡基礎設施和IP地址、寬帶等網絡接入資源。同年，包括GreenVPN在內的諸多VPN服務商在監管部門的要求下終止運營，蘋果公司在中國區應用商店中下架了近700款VPN應用程序。目前，在中國只有通過中國移動、中國聯通和中國電信三家電信運營商來申請海外服務器對接服務才是合法行為，其他形式的"翻牆"行為都屬於違反中國有關規定的"非法定信道"。2017年底，廣西人吳向洋因"未經許可"經營VPN銷售代理服務被判處5年半監禁。此前，一名廣東男子也因"販賣翻牆軟件"被判處有期徒刑9個月。

整頓之後，許多在華外企憂心忡忡，對中國官方許可的VPN線路的安全感到不安。不過，企業受到的波及只是收緊VPN的一個副作用。德國亞太委員會（APA）中國事務專員沙夫（Ferdinand Schaff）就曾表示，外企並非中國限制VPN的主要目標，"中國政府的真正目的是更好地控制國內的信息流通。"

今年1月，廣東警方发布信息稱，一名姓朱的男子因"翻牆"瀏覽境外網站遭到處罰。重慶也有一名黃姓網民受到警方傳喚，罪名也是"擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網"。

在9月接受香港TVB採訪時，胡錫進為防火牆辯護，稱其是必要的，可避免西方輿論長驅直入，維持社會的穩定。他還表示，他翻牆不是因為特權而是工作需要。但現如今，這位因工作需要而翻牆的總編看來還得多費點力氣了。在他有關上外網難的"微詞"被"和諧"後，習近平提出"要提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感"的最新指示更顯得具有迫切性。

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