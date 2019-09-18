陸：美自己1979年就與中國建交 沒資格對索國說三道四

2019-09-18 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



台索斷交，在今天下午的中共外交部例行記者會依然是媒體詢問的焦點。中共外交部發言人耿爽表示，美國早在1979年就在一個中國原則基礎上同中國建立了外交關係，有什麼資格對另一個主權國家在一個中國原則基礎上作出同中國建交的決定說三道四？

媒體記者問，美國務院發言人稱，索羅門群島決定結束與台灣外交關係，中方持續壓縮台灣國際空間及改變兩岸現狀，美對此感到失望。索羅門群島決定同中國建交後，美副總統潘斯拒絕會見所索門群島領導人討論發展合作問題。

耿爽表示，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分這是歷史事實，也是國際社會的普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界178個國家建立了正式外交關係」。

中方支持索羅門群島作為主權獨立國家自主作出的這一重要決定。美方早在1979年就在一個中國原則基礎上同中國建立了外交關係，有什麼資格對另一個主權國家在一個中國原則基礎上作出同中國建交的決定說三道四？這是不是在干涉索羅門群島的內政？國際社會對此看得很清楚。美方如果真的關心太平洋島國，應該多做有利於幫助島國發展經濟、改善民生的實事，而不是動輒揮舞制裁大棒、粗暴干涉島國內政。