美對台索斷交表失望 陸外交部：有何資格說三道四

2019-09-18 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



對於美國務院發言人稱，索羅門群島決定與台灣斷交，美方對此感到失望，中共外交部發言人耿爽今天回應，指出美方有什麼資格對另一個主權國家在「一個中國」原則基礎上作出與中國建交的決定說三道四？這是不是在干涉所羅門群島的內政？

耿爽表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史事實，也是國際社會的普遍共識，在一個中國原則基礎上，中國已與全世界178個國家建立了正式外交關係，中方對索羅門群島政府做出承認「一個中國」原則，同台灣斷絶所謂外交關係，並與中國建交的決定表示高度讚賞。

他反問，美方早在1979年就在「一個中國」原則基礎上同中國建立了外交關係，「有什麼資格對另一個主權國家在一個中國原則基礎上作出同中國建交的決定說三道四？這是不是在干涉所羅門群島的內政？」國際社會對此看得清清楚楚。

至於美國副總統彭斯拒絶會見索羅門群島領導人，耿爽說，美方如果真心地關心太平洋島國，就應該多做有利於幫助島國發展經濟、改善民生的實事，而不是動輒揮舞制裁大棒，粗暴地干涉島國的內政。