近3年海基會接獲149件國人在陸失蹤 67件無音訊

2019-09-18 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居8月20被陸方以「涉嫌危害國家安全」拘留，至今沒有進一步消息，海基會發言人蔡孟君今（18）日表示，海基會迄今已四度發函海協會詢問，但陸方並未回覆；此外，據海基會統計，自2016年5月蔡政府執政以來，共接獲149件台灣人在大陸失蹤的陳情案件，迄今仍有67件毫無音訊。

至於去年7月同樣在大陸失聯，疑似也遭「國安理由」羈押的南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，也同樣沒有進一步消息。

此外，海基會舉辦的大陸台商秋節小型座談會已落幕，蔡孟君表示，本次台商活動共舉行2場次小型座談，出席總人數逾300人，其中台商約150人，包括台企聯總會長李政宏及幾位台企聯常務副會長、片區負責人及各地台商協會會長。

蔡孟君表示，台商普遍關切「禁止中共政治代理人」修法議題，台商表示修法沒有迫切性，希望政府能明確界定範圍與定義，化解台商疑慮，也希望海基會能持續反映台商心聲，協助台商、為台商爭取權益。

她表示，海基會秘書長姚人多在會中表達海基會已盡一切努力為台商反應心聲，也與相關部門作溝通與說明，政府相關單位都了解台商的疑慮。陸委會陳明通主委也公開請台商放心，對台商訴求給予正面回應。