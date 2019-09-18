胡錫進留言稱大陸網管有點過了 網友叫好但旋即自刪

2019-09-18 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸環球時報總編輯胡錫進今天中午發了一則微博，抱怨最近因「十一國慶日」要到了，網管審查極嚴，不容易翻牆看外網，還稱這樣做有點過了。引起網友一陣好評，不料過沒多久，胡錫進自己就刪了這則微博。

胡錫進中午12:03在自己的微博上說：「國慶日快到了，上外網極其艱難，連環球時報的工作都受了影響。我個人覺得這有些過了，在此提點意見，希望得到傾聽。走群眾路線，相信群眾很重要，我們人民群眾的絕大多數人都愛國愛黨，有強大的政治分辨能力，立場堅定。這個國家並不脆弱。建議還是要在我們的社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於中國輿論場的強大和成熟，有益於科學研究和對外溝通，有益中國國家利益」。

不少網友看到後紛紛肯定胡錫進敢公然跟網管老大哥叫板，短短數十分鐘，有1千1百多則評論，3千6百多人喊讚，但普遍叫好的聲音維持沒多久，胡錫進這則留言就不見了。網友稱，可能是受不了上面的壓力趕緊自刪了！

有網友稱：「胡錫進的微博刪了，看來牆堅不拆啊！」

另一名網友「＠西窗隨記」調侃他說:「一個壞人說了句真話，那不是因為壞人變好了，而是世道敗壞到連壞人都受不了了。不過轉身就被刪了。看看，你以為你是壞人就可以隨便說話了嗎?根紅苗正、赤膽忠心的都遭耳光，半路出家的就別總想著當國師，往上硬湊了。」