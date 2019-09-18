親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜保證不請長假？ 王淺秋回「你保證不離婚嗎？」惹議

胡錫進留言稱大陸網管有點過了 網友叫好但旋即自刪

2019-09-18 16:07聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸環球時報總編輯胡錫進今天中午發了一則微博，抱怨最近因「十一國慶日」要到了，網管審查極嚴，不容易翻牆看外網，還稱這樣做有點過了。引起網友一陣好評，不料過沒多久，胡錫進自己就刪了這則微博。

胡錫進中午12:03在自己的微博上說：「國慶日快到了，上外網極其艱難，連環球時報的工作都受了影響。我個人覺得這有些過了，在此提點意見，希望得到傾聽。走群眾路線，相信群眾很重要，我們人民群眾的絕大多數人都愛國愛黨，有強大的政治分辨能力，立場堅定。這個國家並不脆弱。建議還是要在我們的社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於中國輿論場的強大和成熟，有益於科學研究和對外溝通，有益中國國家利益」。

不少網友看到後紛紛肯定胡錫進敢公然跟網管老大哥叫板，短短數十分鐘，有1千1百多則評論，3千6百多人喊讚，但普遍叫好的聲音維持沒多久，胡錫進這則留言就不見了。網友稱，可能是受不了上面的壓力趕緊自刪了！

有網友稱：「胡錫進的微博刪了，看來牆堅不拆啊！」

另一名網友「＠西窗隨記」調侃他說:「一個壞人說了句真話，那不是因為壞人變好了，而是世道敗壞到連壞人都受不了了。不過轉身就被刪了。看看，你以為你是壞人就可以隨便說話了嗎?根紅苗正、赤膽忠心的都遭耳光，半路出家的就別總想著當國師，往上硬湊了。」

隨著中共建政七十周年即將到來，中共網管部門近來確有嚴控網管的趨勢，一家著名的翻牆軟體給客戶的留言是：「親愛的顧客，由於香港的抗議，審查級別顯著增加，與OpenWeb的連接可能無法在此工作。請使用其他可用的VPN協定。我們的工程師們會晝夜不停地工作以解決這個問題。謝謝你的耐心。並祝即將到來的節日快樂！」

大陸環球時報總編輯胡錫進的微博留言，不久就自刪不見了。（網路截圖）
大陸環球時報總編輯胡錫進的微博留言，不久就自刪不見了。（網路截圖）
分享

國慶

相關新聞

美對台索斷交表失望 陸外交部：有何資格說三道四

2019-09-18 17:03

近3年海基會接獲149件國人在陸失蹤 67件無音訊

2019-09-18 16:39

秋節聯誼改採閉門座談 海基會稱為台商「量身打造」

2019-09-18 16:15

中俄總理會晤 俄：發展對華關係是外交優先方向

2019-09-18 14:40

紅磡站出軌 工程師指事故暫看不到人為因素

2019-09-18 14:09

李克強：中方與俄方將深化能源、科技合作

2019-09-18 13:35

崔天凱：美國在台灣問題屢碰紅線將捲入不想要的衝突

2019-09-18 12:15

評台索斷交 港媒：放棄對抗政策是台外交唯一出路

2019-09-18 10:53

國航一架從美國飛北京班機引擎起火返航 原因尚不明

2019-09-18 10:46

俄羅斯首度公開 70年前中共建政初期珍貴彩色影片

2019-09-18 10:45

大陸7月持續減持美債22億美元 降至近2年半新低

2019-09-18 10:02

人民日報：不處理好兩岸關係 類似斷交的事還會發生

2019-09-18 09:27

影／黃之鋒訪華府 盼美政府更支持香港

2019-09-18 04:16

港鐵出軌 評級降至負面

2019-09-18 00:10

港鐵出軌釀8傷 「鐵軌有裂紋」

2019-09-18 00:05

黃之鋒何韻詩出席美國會聽證促通過香港人權與民主法案

2019-09-17 22:57

北京2022年冬殘奧會吉祥物 「雪容融」亮相

2019-09-17 21:25

2022北京冬季奧運吉祥物 「冰墩墩」真面目出爐

2019-09-17 19:51

中共元帥長子葉選平過世 中共太子黨再少一人

2019-09-17 19:47

港鐵路列車出軌 初步指鐵軌有裂紋

2019-09-17 17:12

搞權色交易 貴州茅台酒廠前總經理被開除黨籍

2019-09-17 16:46

回應與索羅門金錢外交 陸外交部：信任與原則都買不來

2019-09-17 16:31

何時與索羅門建交？ 陸外交部：果熟蒂落，水到渠成

2019-09-17 16:26

陸醫院目標讓中共領導人活到150歲 網友氣炸了

2019-09-17 16:16

台索斷交 國台辦：台灣回到九二共識才是正確的選擇

2019-09-17 13:26

任正非：華為6G研究領先世界 估10年後投入使用

2019-09-17 12:56

中國武裝無人機「翼龍」首售歐

2019-09-17 12:56

香港東鐵列車出軌8傷5送院 疏散500人

2019-09-17 12:41

2.2億單身狗？日媒分析大陸青年單身3大理由

2019-09-17 12:33

香港東鐵火車出軌 最少3人送醫

2019-09-17 11:32

郭台銘不選了 旗下香港上市公司富智康重貶20%

2019-09-17 10:25

港鐵紅磡站傳列車出軌 紅磡至旺角東站暫停服務

2019-09-17 09:18

陸20城 周五起恢復小三通自由行

2019-09-17 00:28

確定20日鬆綁自由行 福建、浙江省20城市恢復金馬澎簽證

2019-09-16 20:13

塞爾維亞購9架「翼龍」 中共武裝無人機首次出口歐洲

2019-09-16 16:32

大陸有望鬆綁自由行？福建省傳20日恢復金馬澎簽證

2019-09-16 15:51

保閱兵 北京禁飛鴿子、飯店宵禁

2019-09-16 13:50

外交回溫 日商店喜迎中「國慶」

2019-09-16 13:49

布局南太平洋 中拉攏索羅門搶澳洲地盤

2019-09-16 13:47
看更多

熱門文章

香港旁邊 將出現第三座人口達千萬級大城市

2019-09-18 13:53

中共元帥長子葉選平過世 中共太子黨再少一人

2019-09-17 19:47

大陸最長風電葉片 東電研發成功

2019-09-18 02:04

創大陸首例 上海允許自駕車載客

2019-09-17 23:35

類腦AI新突破 裝上這個小東西，自行車真的成精了！

2019-09-18 11:00

姐姐長期被家暴後出走 姐夫放話「殺全家」反被滅屍

2019-09-18 15:12

俄羅斯首度公開 70年前中共建政初期珍貴彩色影片

2019-09-18 10:45

反送中未平 星島集團主席何柱國：國際社會勿與惡同行

2019-09-17 17:26

影／黃之鋒訪華府 盼美政府更支持香港

2019-09-18 04:16

黃之鋒何韻詩出席美國會聽證促通過香港人權與民主法案

2019-09-17 22:57

德媒：跟著喊解放香港 不符國家利益

2019-09-17 19:48

美麗新疆 旅遊業井噴的祕密

2019-09-18 02:04

人民日報：不處理好兩岸關係 類似斷交的事還會發生

2019-09-18 09:27

港鐵出軌釀8傷 「鐵軌有裂紋」

2019-09-18 00:05

氣候變遷！大陸西北正變濕變暖 戈壁也泛綠意

2019-09-18 15:47

彭定康：北京須給港特首與示威者妥協空間 否則動盪持續

2019-09-17 21:29

「三峽水怪」被成功捕獲 其實是廢棄橡皮氣囊

2019-09-17 21:56

崔天凱：美國在台灣問題屢碰紅線將捲入不想要的衝突

2019-09-18 12:15

幼童抱住大腿糾纏買花 城管：其實是家長控制

2019-09-17 21:39

大陸70城房價漲幅 放緩

2019-09-18 00:11

評台索斷交 港媒：放棄對抗政策是台外交唯一出路

2019-09-18 10:53

國航一架從美國飛北京班機引擎起火返航 原因尚不明

2019-09-18 10:46

北京冬奧吉祥物 陸網友批醜：近期最差吉祥物

2019-09-18 11:29

近3年海基會接獲149件國人在陸失蹤 67件無音訊

2019-09-18 16:39

遼陽動物園驚見皮包骨獅子 園方稱非用於表演

2019-09-18 09:48

大陸7月持續減持美債22億美元 降至近2年半新低

2019-09-18 10:02

陸學者指暴力若毀掉法治 香港將失去一切

2019-09-18 14:11

黃之鋒、何韻詩 出席美國國會聽證會

2019-09-18 00:05

國際樣本的港鐵 何以成為示威者眼中的「黨鐵」

2019-09-18 14:51

胡錫進留言稱大陸網管有點過了 網友叫好但旋即自刪

2019-09-18 16:07

2022北京冬季奧運吉祥物 「冰墩墩」真面目出爐

2019-09-17 19:51

陸包裹快遞量 超美日歐總和

2019-09-18 02:04

港民發起中環築人鏈 逾百人聚集高呼口號

2019-09-17 19:35

美對台索斷交表失望 陸外交部：有何資格說三道四

2019-09-18 17:03

瀋陽紀念「九一八事變」88周年 舉行撞鍾鳴警儀式

2019-09-18 14:20

兩岸標準論壇 達六項共識

2019-09-18 00:10

今年北京馬拉松16萬人報名「中籤率18%」 11月3日起跑

2019-09-18 13:35

北京2022年冬殘奧會吉祥物 「雪容融」亮相

2019-09-17 21:25

浙台會開幕 簽署32案投資45億美元

2019-09-18 02:04

港鐵出軌 評級降至負面

2019-09-18 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top