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中俄總理會晤 俄：發展對華關係是外交優先方向

2019-09-18 14:40聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

中國大陸國務院總理李克強17日會見俄羅斯總理梅德韋傑夫，適逢中俄建交70年，李克強表示，在國際政治經濟形勢不確定不穩定因素增多之下，中俄加強戰略協作對維護地區乃至世界的繁榮穩定放出積極訊號；梅德韋傑夫則表示，發展對華關係是俄方外交優先方向，也符合俄羅斯自身發展的需要。

雙方總理會晤時肯定雙方各委員會一年來務實高效的工作。李克強稱，中方願將「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟更好銜接，共同執行好能源領域大項目合作，並且深化科技創新合作。此外，要辦好中俄科技創新年，也要進一步拓展雙方在金融、農業、地方、人文交流領域的合作。

李克強也說，在國際政治經濟形勢不確定不穩定因素增多的背景下，中俄加強戰略協作，增進政治互信，拓展務實合作，密切人文交流，不僅有利於雙方，也對維護地區乃至世界的繁榮穩定釋放出積極信號。

梅德韋傑夫表示，今年對俄中關係而言是一個重要年份，中國大陸即將慶建政70周年，俄中也將迎來建交70周年。俄中是重要友好鄰國，當前兩國關係處於最好水平並進入新時代。發展對華關係是俄方外交優先方向，也符合俄自身發展的需要。

梅德韋傑夫表示，雙方在國際舞台密切合作，主張多邊領域的國際規則應得到遵守，反對單邊制裁。在世界形勢不穩定性上升、保護主義持續抬頭的背景下，俄方願與中方深化戰略溝通與務實合作，在開展好能源等傳統領域合作的同時，擴大在人工智能、機器人等高科技領域合作。

會晤後，李克強與梅德韋傑夫簽署了《中俄總理第二十四次定期會晤聯合公報》，並共同見證投資、經貿、農業、核能、航天、科技、數字經濟等領域十餘項雙邊合作文件的簽署。

中國大陸國務院總理李克強17日會見俄羅斯總理梅德韋傑夫。圖/取自新華網
中國大陸國務院總理李克強17日會見俄羅斯總理梅德韋傑夫。圖/取自新華網
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李克強俄羅斯

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