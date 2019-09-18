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李克強：中方與俄方將深化能源、科技合作

2019-09-18 13:35聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中國國務院總理李克強應邀訪問俄羅斯，當地時間17日下午在聖彼德堡與俄羅斯總理梅德韋傑夫共同會見記者。

中新社報導，兩國總理積極評價第二十四次中俄總理定期會晤成果。李克強表示，今年是中俄建交70周年。當前形勢下，兩國關係保持健康穩定發展，符合雙方共同利益，也有利於為人類文明進步謀福祉。中俄務實合作呈現全方位、寬領域、高水準的特點。雙方在能源等傳統領域合作取得新突破，在跨境電商、科技創新等新興領域合作不斷呈現新亮點。希望雙方積極探討深化煉化一體化合作，增加能源合作的附加值，助力雙邊貿易額翻番目標如期實現。

他說，中俄都支持多邊主義和自由貿易。中國正在進一步擴大開放，製造業已全面放開，歡迎俄羅斯企業抓住機遇，積極赴華投資興業。兩國應通過擴大對外開放和相互開放，更好實現互利共贏，共同發展。用好明後年中俄科技創新年契機，挖掘合作潛力，推動科技創新合作升級。

梅德韋傑夫表示，當前俄中全面戰略協作夥伴關係進入新時代，雙方保持緊密對話溝通，各領域務實合作取得新成果。此次會晤期間，雙方簽署了一系列合作協議，涉及廣泛領域。俄方願同中方一道努力，將雙方合作重點從傳統能源領域向高科技領域拓展，不斷為俄中新時代全面戰略協作夥伴關係注入新動力。

中國國務院總理李克強在聖彼德堡與俄羅斯總理梅德韋傑夫會晤後共同會見記者。（新華網...
中國國務院總理李克強在聖彼德堡與俄羅斯總理梅德韋傑夫會晤後共同會見記者。（新華網）
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