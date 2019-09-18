李克強：中方與俄方將深化能源、科技合作

2019-09-18 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



中國國務院總理李克強應邀訪問俄羅斯，當地時間17日下午在聖彼德堡與俄羅斯總理梅德韋傑夫共同會見記者。

中新社報導，兩國總理積極評價第二十四次中俄總理定期會晤成果。李克強表示，今年是中俄建交70周年。當前形勢下，兩國關係保持健康穩定發展，符合雙方共同利益，也有利於為人類文明進步謀福祉。中俄務實合作呈現全方位、寬領域、高水準的特點。雙方在能源等傳統領域合作取得新突破，在跨境電商、科技創新等新興領域合作不斷呈現新亮點。希望雙方積極探討深化煉化一體化合作，增加能源合作的附加值，助力雙邊貿易額翻番目標如期實現。

他說，中俄都支持多邊主義和自由貿易。中國正在進一步擴大開放，製造業已全面放開，歡迎俄羅斯企業抓住機遇，積極赴華投資興業。兩國應通過擴大對外開放和相互開放，更好實現互利共贏，共同發展。用好明後年中俄科技創新年契機，挖掘合作潛力，推動科技創新合作升級。