崔天凱：美國在台灣問題屢碰紅線將捲入不想要的衝突

2019-09-18 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸駐美大使崔天凱警告，在台灣問題上，「一個中國」原則是中美關係政治基礎，美方屢屢觸碰紅線極不明智，有可能對中美關係造成長久傷害，甚至把自己捲入不想要的衝突。

據中新社報導，崔天凱17日在紐約舉行的「新時代大講堂」活動上，指出當前中美關係中的三個「最根本」問題。他表示，中美關係再次走到歷史十字路口，「愈是這樣的時候，我們愈要追根溯源，深入探討一些最根本也可能最簡單的問題。」

首先，中美關係出現問題癥結何在？崔天凱說，美方一些人稱中國變得強大、強勢，要取代美國、要稱霸。問題不在中國本身，而在於美方對中國的認知出現了偏差。

他重申大陸一貫論點：中國仍是發展中國家，人均GDP不到美國的六分之一，還有貧困現象，金融體系改革也尚未完成。崔天凱說，「我們的主要挑戰仍然在國內」。

崔天凱強調，中國的發展目標是改善人民生活，不是爭奪全球霸權。中國即便非常發達也會堅持和平發展。

其次，崔天凱問，美方現行對華政策真的能給自己帶來利益嗎？除指出前述涉台問題外，他並指出，在經貿問題上，美方單方面挑起和升級的貿易戰從一開始立論就是錯的，結果更是損害彼此、殃及世界。

對於所謂中美「脫鈎論」，崔天凱稱，兩國40年合作形成的利益融合如此之深，「打斷骨頭連著筋」；即便脫鈎了，美方也不能獨善其身。

第三，崔天凱問，中美關係路在何方？他說，中美關係40年發展經驗說明合作是唯一正確選擇。

他表示，在很多美方有關切或利益的問題上，同中方合作不可或缺。中美之間有矛盾分歧很正常，但最終要回歸平等磋商解決，別無他途。差異和分歧不應成為發生對抗和衝突的理由，相反應被視為互補合作的機會和潛力。

崔天凱並指出，中美關係早已超越雙邊範疇，對世界穩定繁榮意義重大。核擴散、恐怖主義、氣候變化、自然災害、人工智能帶來機遇和挑戰等諸多全球性問題，都需要國際合作特別是中美合作解決。

他呼籲，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，才是正確的途徑。