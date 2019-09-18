國航一架從美國飛北京班機引擎起火返航 原因尚不明

2019-09-18 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



17日中國國際航空公司一架由美國華盛頓飛往北京的波音777客機在起飛不久後報告引擎起火，隨後返航。目前尚不清楚事故原因。