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中職／樂天收購猿 領隊劉玠廷：19日記者會說明

國航一架從美國飛北京班機引擎起火返航 原因尚不明

2019-09-18 10:46聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

17日中國國際航空公司一架由美國華盛頓飛往北京的波音777客機在起飛不久後報告引擎起火，隨後返航。目前尚不清楚事故原因。

大陸媒體報導，美國聯邦航空管理局（FAA）在聲明中說，中國國航818航班於美國東部時間17日下午4點39分從杜勒斯起飛，並於下午5點54分返回。據悉，為了成功著陸，飛機在降落前傾倒了燃料以減輕重量。

中國國航一架從美赴陸班機起飛不久後引擎起火，事故原因尚不明。圖/取自中國日報網微...
中國國航一架從美赴陸班機起飛不久後引擎起火，事故原因尚不明。圖/取自中國日報網微博
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