俄羅斯首度公開 70年前中共建政初期珍貴彩色影片

2019-09-18 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸網路媒體《觀察者網》報導，俄羅斯電視台目前正在播放的紀錄片《中國的重生》，首度披露約70年前，由前蘇聯拍攝中共建政初期的諸多珍貴彩色影片，當中絕大多數畫面都是首次對外公開。這部紀錄片的播出近日在大陸引起廣泛關注。

觀察者網引述俄羅斯衛星網的消息稱，全俄國家電視廣播公司「歷史」頻道主編、紀錄片導演阿列克謝．杰尼索夫表示，這部從俄羅斯電影檔案中發現，大部分關於關中華人民共和國成立的彩色新聞紀錄影片，過去從未向公眾展示。

報導稱，今年是俄中建交70周年。1949年10月2日，中共建政次日，蘇聯就成為世界上第一個承認中華人民共和國的國家。

杰尼索夫表示，1949年蘇聯向中國派出由17人組成的新聞紀錄電影工作者團隊。他們在幾個月期間拍攝了一部有關中國共產黨戰勝國民黨的影片。影片是在1949至1950年以彩色膠捲拍攝的。

杰尼索夫指出，拍攝的部分鏡頭被用在黑白紀錄片《中國人民勝利》中，但大部分彩色膠捲拍攝的素材從未被使用過，在史達林去世後被特殊保存。

杰尼索夫稱，「我在俄羅斯國家影視檔案館尋找不同時期中國影視素材時找到了大約200部彩色膠片。我發現，很長時間裡一直沒人觀看，膠片甚至褪了色。由此我決定仔細研究。很快，我看到大量不被人知悉的材料，且從未對外播放過。」

據杰尼索夫介紹，紀錄片中很多鏡頭過去未曾有人觀看過。他說，「這是相當令人震撼的，因為在我35年電視工作中，從未看到這些。鏡頭獨一無二，品質非常的好。」

杰尼索夫指出，紀錄片還有蘇聯駐中國大使尼古拉．羅申當年抵達北京會談的鏡頭。 此外，還有70年前大量的歷史資料，包括北京、上海、廣州的風景和風俗場景。