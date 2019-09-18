人民日報：不處理好兩岸關係 類似斷交的事還會發生

2019-09-18 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



索羅門群島決定與我國斷交，轉向中國。人民日報海外版今天以「索羅門群島棄台意味著什麼」為題發表評論，表示從索羅門群島與台「斷交」事件中，民進黨應該明白一個道理，那就是儘速把兩岸關係處理好，否則類似的事情還會發生。

這篇評論稱，索羅門群島決定放棄台灣並與中國大陸建交，是為了自身的發展和本國人民的福祉，符合國際法和國際關係基本準則，並不是民進黨當局所說的「挖牆腳」。

評論說，這些年兩岸關係演進的事實早已證明，堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，是保持兩岸關係和平發展方向和成果的根本保障。如果這一基礎遭到破壞，兩岸互信將不復存在，兩岸關係和平發展成果就會得而復失，兩岸關係就會重新回到動盪不安的老路上去。

評論表示，民進黨上台3年多來，拒不承認九二共識，單方面破壞了兩岸關係發展的共同政治基礎，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，不僅惡化了兩岸關係，導致台海形勢更趨複雜嚴峻。