影／黃之鋒訪華府 盼美政府更支持香港

2019-09-18 04:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒17日在美國華府受訪表示，美國總統川普應該向中國大陸國家主席習近平傳遞明確訊息，即強硬手段鎮壓香港並非解決之道，自由選舉才是唯一選項；他盼美國政府更支持香港，並停止出口武器給香港警察。

歌手何韻詩、黃之鋒等人17日出席美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）舉行關於香港局勢的聽證會，會後赴國會旁的聯合衛理公會大樓，參與「香港民主理事會」（HKDC）成立記者會。

黃之鋒致詞指出，他幾年前曾提出一個問題，當台灣在美國成立台灣人公共事務會（FAPA）爭取更好的未來時，香港人呢？是否可能有任何住在美國的人士，設立基金會或組織支持香港人。

黃之鋒說，現在是香港的關鍵時刻，港人在世界各地有許多國際盟友，在華府成立第一個專注香港議題的組織，教育更多美國民眾關注香港。

黃之鋒會後受訪表示，美國政府應該要了解北京威脅，政治危機應該透過政治改革來解決；川普應向習近平傳遞明確訊息，強硬手段鎮壓香港並非解決之道，自由選舉才是唯一選項。