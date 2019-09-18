親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

港鐵出軌釀8傷 「鐵軌有裂紋」

2019-09-18 00:05聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港鐵路昨罕見地發生嚴重事故，一列東鐵線火車在開進紅磡總站時出軌，造成八人受傷，...
香港鐵路昨罕見地發生嚴重事故，一列東鐵線火車在開進紅磡總站時出軌，造成八人受傷，事故原因尚待調查。 （美聯社）
分享

香港港鐵列車昨晨在進紅磡總站前出軌，事件中有八人受傷，其中五人送院。港鐵稱事故嚴重及罕見，將成立調查委員會深入調查。

東鐵線紅磡站附近昨晨八點半前列車出軌，香港消防處九龍南消防區長張廣源說，早上八時卅三分接報一輛旺角東至紅磡站的列車冒煙出軌，港鐵職員和獲報趕到的消防人員緊急疏散乘客到安全地方。

港鐵車務總監劉天成說，涉事列車有十二節車廂，其中第四、五、六節車廂出軌。列車出軌通常有三主因，包括軌道有外物、軌道有缺損、列車有部分設施行駛有不當地方，現在斷定出軌原因言之過早，港鐵將成立調查委員會深入調查。

劉天成說，紅磡站附近周一晚曾進行路軌更新，但位置遠離出現裂紋的路軌，港鐵初步不排除任何導致事故的原因，但目測認定新更換的路軌沒有異樣。

港府運輸及房屋局局長陳帆稱，今次事件是「非常嚴重的鐵路事故」，政府非常重視，希望盡快找出事實真相。

有記者問及事發後大陸網路瘋傳有示威者丟物件到路軌，陳帆說，根據掌握的資料，也不會排除任何可能性，會全面搜證，但現在就不會對個別揣測作出評論。

港府機電工程署署長薛永恒說，涉事路段周一沒有進行信號系統測試，而路軌有一條裂紋約一至二公釐寬，但現時較難形容裂紋的情況，裂紋是事發前還是事發後出現，是機電署調查方向。

被問謠傳出軌是有人向路軌投擲物品說法是否合理，薛永恒說現階段不排除任何可能性，外物的影響是調查方向，但現階段不會揣測是否有外物，機件故障也是調查範圍。調查可能需要二至六個月時間。

今次出軌事故，被認為是港鐵有紀錄最嚴重的意外。今年三月，港鐵荃灣線也發生類似事件，但當時是測試新訊號系統。

出軌港鐵列車

相關新聞

港鐵出軌 評級降至負面

2019-09-18 00:10

黃之鋒何韻詩出席美國會聽證促通過香港人權與民主法案

2019-09-17 22:57

北京2022年冬殘奧會吉祥物 「雪容融」亮相

2019-09-17 21:25

2022北京冬季奧運吉祥物 「冰墩墩」真面目出爐

2019-09-17 19:51

中共元帥長子葉選平過世 中共太子黨再少一人

2019-09-17 19:47

港鐵路列車出軌 初步指鐵軌有裂紋

2019-09-17 17:12

搞權色交易 貴州茅台酒廠前總經理被開除黨籍

2019-09-17 16:46

回應與索羅門金錢外交 陸外交部：信任與原則都買不來

2019-09-17 16:31

何時與索羅門建交？ 陸外交部：果熟蒂落，水到渠成

2019-09-17 16:26

陸醫院目標讓中共領導人活到150歲 網友氣炸了

2019-09-17 16:16

台索斷交 國台辦：台灣回到九二共識才是正確的選擇

2019-09-17 13:26

任正非：華為6G研究領先世界 估10年後投入使用

2019-09-17 12:56

中國武裝無人機「翼龍」首售歐

2019-09-17 12:56

香港東鐵列車出軌8傷5送院 疏散500人

2019-09-17 12:41

2.2億單身狗？日媒分析大陸青年單身3大理由

2019-09-17 12:33

香港東鐵火車出軌 最少3人送醫

2019-09-17 11:32

郭台銘不選了 旗下香港上市公司富智康重貶20%

2019-09-17 10:25

港鐵紅磡站傳列車出軌 紅磡至旺角東站暫停服務

2019-09-17 09:18

陸20城 周五起恢復小三通自由行

2019-09-17 00:28

確定20日鬆綁自由行 福建、浙江省20城市恢復金馬澎簽證

2019-09-16 20:13

塞爾維亞購9架「翼龍」 中共武裝無人機首次出口歐洲

2019-09-16 16:32

大陸有望鬆綁自由行？福建省傳20日恢復金馬澎簽證

2019-09-16 15:51

保閱兵 北京禁飛鴿子、飯店宵禁

2019-09-16 13:50

外交回溫 日商店喜迎中「國慶」

2019-09-16 13:49

布局南太平洋 中拉攏索羅門搶澳洲地盤

2019-09-16 13:47

中共設計的無底洞？中國永續債危機越滾越大

2019-09-16 12:08

國家級龐氏騙局？中國P2P網貸爆雷不停

2019-09-16 11:23

小三通自由行 最快月底鬆綁

2019-09-15 23:38

小三通自由行對離島鬆綁？ 馬祖：未收到訊息

2019-09-15 16:28

只為搶索羅門？大陸掀南太戰爭 背後藏巨大陷阱

2019-09-15 10:00

銅鑼灣崇光百貨附近 港警放多枚催淚彈並舉黑旗

2019-09-08 21:38

獨家！黃之鋒被捕？假新聞...環球時報總編道歉

2019-09-01 11:40

大搜捕後寒蟬效應已現？何韻詩宣布將飛澳洲避風頭

2019-08-31 11:38

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09
看更多

熱門文章

新郎還活著？婚禮設前女友桌 7女出席開心拍團體照

2019-09-17 10:49

「三峽水怪」成功被捕獲 竟然長這樣！

2019-09-17 12:37

陸醫院目標讓中共領導人活到150歲 網友氣炸了

2019-09-17 16:16

港鐵紅磡站傳列車出軌 紅磡至旺角東站暫停服務

2019-09-17 09:18

台索斷交 國台辦：台灣回到九二共識才是正確的選擇

2019-09-17 13:26

外媒：香港局勢雖動盪 但中資不能沒有香港

2019-09-17 17:14

中共元帥長子葉選平過世 中共太子黨再少一人

2019-09-17 19:47

示威滿100天 環時：香港周末已成動盪「篤定時段」

2019-09-17 10:30

粵港澳警方展開「雷霆2019」統一清查行動 逮捕700餘人

2019-09-17 13:19

2.2億單身狗？日媒分析大陸青年單身3大理由

2019-09-17 12:33

郭台銘不選了 旗下香港上市公司富智康重貶20%

2019-09-17 10:25

好市多上海店萬瓶又搶光！ 茅台老董喊話：請不要做黃牛

2019-09-17 16:34

反送中未平 星島集團主席何柱國：國際社會勿與惡同行

2019-09-17 17:26

港鐵路列車出軌 初步指鐵軌有裂紋

2019-09-17 17:12

周杰倫新歌大陸音樂平台上線2小時 銷售破人民幣千萬

2019-09-17 14:53

任正非：用鴻蒙替代安卓 還需兩、三年時間

2019-09-17 16:29

人民幣8月重挫3.64%存款餘額逆勢漲 原因竟是不肯認賠

2019-09-17 17:10

挺反送中 何韻詩：香港處於為人性而戰的前線

2019-09-17 14:58

創大陸首例 上海允許自駕車載客

2019-09-17 23:35

3國際新航線 成都將要直飛了

2019-09-17 02:15

何時與索羅門建交？ 陸外交部：果熟蒂落，水到渠成

2019-09-17 16:26

搞權色交易 貴州茅台酒廠前總經理被開除黨籍

2019-09-17 16:46

反送中示威不斷 調查指港7成飯店員工要放無薪假

2019-09-17 15:53

黃之鋒何韻詩出席美國會聽證促通過香港人權與民主法案

2019-09-17 22:57

與索羅門何時建交 中國：瓜熟蒂落水到渠成

2019-09-17 16:22

任正非：華為6G研究領先世界 估10年後投入使用

2019-09-17 12:56

5樓高的車站搬家…旋轉90度、橫走288公尺 網友驚呆

2019-09-17 16:29

大陸消費升級 台商跟著轉型

2019-09-17 02:15

德媒：跟著喊解放香港 不符國家利益

2019-09-17 19:48

香港東鐵列車出軌8傷5送院 疏散500人

2019-09-17 12:41

香港東鐵火車出軌 最少3人送醫

2019-09-17 11:32

陸泡麵市場觸底後持續回暖 年銷量超400億包

2019-09-17 14:22

彭定康：北京須給港特首與示威者妥協空間 否則動盪持續

2019-09-17 21:29

觀察站／買不起的茅台 漲不停的物價

2019-09-17 16:36

幼童抱住大腿糾纏買花 城管：其實是家長控制

2019-09-17 21:39

中國武裝無人機「翼龍」首售歐

2019-09-17 12:56

MLF利率下調落空 滬指收挫1.7%

2019-09-17 15:53

反送中滿百日 穆迪調降香港評等至負面 港府成立對話辦公室

2019-09-17 13:11

回應與索羅門金錢外交 陸外交部：信任與原則都買不來

2019-09-17 16:31

2022北京冬季奧運吉祥物 「冰墩墩」真面目出爐

2019-09-17 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top