港鐵出軌釀8傷 「鐵軌有裂紋」

2019-09-18 00:05 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港鐵路昨罕見地發生嚴重事故，一列東鐵線火車在開進紅磡總站時出軌，造成八人受傷，事故原因尚待調查。 （美聯社） 分享 facebook

香港港鐵列車昨晨在進紅磡總站前出軌，事件中有八人受傷，其中五人送院。港鐵稱事故嚴重及罕見，將成立調查委員會深入調查。

東鐵線紅磡站附近昨晨八點半前列車出軌，香港消防處九龍南消防區長張廣源說，早上八時卅三分接報一輛旺角東至紅磡站的列車冒煙出軌，港鐵職員和獲報趕到的消防人員緊急疏散乘客到安全地方。

港鐵車務總監劉天成說，涉事列車有十二節車廂，其中第四、五、六節車廂出軌。列車出軌通常有三主因，包括軌道有外物、軌道有缺損、列車有部分設施行駛有不當地方，現在斷定出軌原因言之過早，港鐵將成立調查委員會深入調查。

劉天成說，紅磡站附近周一晚曾進行路軌更新，但位置遠離出現裂紋的路軌，港鐵初步不排除任何導致事故的原因，但目測認定新更換的路軌沒有異樣。

港府運輸及房屋局局長陳帆稱，今次事件是「非常嚴重的鐵路事故」，政府非常重視，希望盡快找出事實真相。

有記者問及事發後大陸網路瘋傳有示威者丟物件到路軌，陳帆說，根據掌握的資料，也不會排除任何可能性，會全面搜證，但現在就不會對個別揣測作出評論。

港府機電工程署署長薛永恒說，涉事路段周一沒有進行信號系統測試，而路軌有一條裂紋約一至二公釐寬，但現時較難形容裂紋的情況，裂紋是事發前還是事發後出現，是機電署調查方向。

被問謠傳出軌是有人向路軌投擲物品說法是否合理，薛永恒說現階段不排除任何可能性，外物的影響是調查方向，但現階段不會揣測是否有外物，機件故障也是調查範圍。調查可能需要二至六個月時間。

今次出軌事故，被認為是港鐵有紀錄最嚴重的意外。今年三月，港鐵荃灣線也發生類似事件，但當時是測試新訊號系統。