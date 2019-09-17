何時與索羅門建交？陸外交部：瓜熟蒂落水到渠成

2019-09-17 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



索羅門群島執政黨團會議以27票支持、0票反對、6票棄權的結果表決通過與台灣斷交、與中國大陸建交的最終決定，被問道何時與索羅門群島正式建交，中共外交部發言人華春瑩這麼回應，「中國有句古語，瓜熟蒂落，水到渠成」。

華春瑩今天在中共外交部例行記者會上對此表示，中方對索羅門群島政府作出承認一個中國原則、同合灣斷絶所謂「外交關係」並與中國建交的決定表示支持並高度讚賞。

她說，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是一個基本事實，也是國際社會的普遍共識」，在一個中國原則基礎上，中國已經同世界178個國家建立了正式外交關係。

她表示，昨天索羅門群島以27比0的票數，作出承認一個中國原則並同中國建交的決定，再次充分證明一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋，「我們歡迎索羅門群島政府抓住歷史機遇，作出站在歷史正確一邊的選擇，在一個中國基礎上早日融入中國同太平洋島國合作大家庭。中方願與所方共同努力，開啟兩國關係發展的新時代」。