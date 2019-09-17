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何時與索羅門建交？陸外交部：果熟蒂落，水到渠成

2019-09-17 16:53聯合報 記者林則宏╱即時報導

在台灣於16日宣布與索羅門群島斷交後，大陸外交部發言人華春瑩17日在對於中國何時與索羅門群島正式建交並未正面回應。華春瑩只簡單回應說，「中國有句古語：『果熟蒂落，水到渠成』」。

在周二例行記者會中被問及與索羅門群島建交一事時，華春瑩表示，中方對索羅門群島政府做出承認「一個中國」原則，同台灣當局斷絕所謂「外交關係」，並同中國建交的決定表示高度讚賞。

華春瑩說，「我們支持所羅門群島作為主權獨立國家自主作出的這一重要決定，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是一個基本事實，也是國際社會的普遍共識。」

她指出，在「一個中國」原則基礎上，中國已經同世界上的178個國家建立了正式的外交關係。昨天，所羅門群島議會以27:0的票數作出承認「一個中國」原則，並同中國建交的決定，再次充分地證明，「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。

華春瑩稱，「我們歡迎所羅門群島政府抓住歷史機遇，做出站在歷史正確一邊的選擇。在『一個中國』原則基礎上，早日融入中國同太平洋島國合作的大家庭，中方願同所方共同努力，開啟兩國關係發展的新時代。」

對於何時與索羅門群島正式建交，大陸外交部發言人華春瑩17日只簡單回應說，「中國有...
對於何時與索羅門群島正式建交，大陸外交部發言人華春瑩17日只簡單回應說，「中國有句古語：『果熟蒂落，水到渠成』」。（取自《觀察者網》）
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華春瑩索羅門斷交

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