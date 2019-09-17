陸醫院目標讓中共領導人活到150歲 網友氣炸了

2019-09-17 16:16 世界日報 中國新聞組／北京17日電



微信上15日瘋傳一條來自北京中國人民解放軍總醫院（301醫院）的微信廣告，宣傳中共領導人的「健康工程」，並透露延壽目標為150歲。圖／取自中國新聞周刊 分享 facebook

微信上15日瘋傳一條來自北京中國人民解放軍總醫院（301醫院）的微信廣告，宣傳中共領導人的「健康工程」，並透露延壽目標為150歲。由於醫療費用已成為中國民眾沉重的負擔，廣告立刻引發民憤，有網友譏諷，「五毛都看哭了，不知道怎麼洗（地）」，廣告次日遭到屏蔽。

自由亞洲報導，廣告介紹所謂「首長醫療保健工作」，聲稱這項工作經60年發展已獲得「長足進步」，形成了集預防、醫療、保健、康復、療養於一體，以防癌、防心血管疾病、抗衰老、慢性病管理、器官功能再生、健康生活方式為重點，中華養生與西方醫療技術相結合的「獨特體系」。

廣告還說，這個醫療體系「全球第一」，中共領導人的平均壽命普遍高於西方發達國家領導人，2008年中共領導人平均壽命為88歲。廣告結尾透露，2005年已啟動「981首長健康工程」，延壽目標為150歲。

北京301醫院創立於1953年，是集醫療、保健、教學、科研於一體的大型現代化醫院，是中共中央的重要保健基地，多年來一直負責中共高層的醫療和保健。

據報導，上述廣告16日已被屏蔽，理由是「不當使用國家機關、工作人員的名義或形象」。

當前醫療費用已成為中國普通民眾的沉重負擔，中國各地經常有因無法承擔手術和住院費用而自殺的慘劇發生。而中共官僚體系每年享受的醫療福利總額遠遠高於所有普通民眾。