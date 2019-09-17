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2.2億單身狗？日媒分析大陸青年單身3大理由

2019-09-17 12:33聯合報 記者許依晨╱即時報導

日本「鑽石週刊」9月11日發表「中國單身消費盛行，年輕人不再相信愛情的理由」一文，文中稱，中國約有2.2億單身人士，據調查顯示，以IT行業單身者比例最高，達13.8%，原因是需要經常加班，缺少自由支配的時間。

據環球時報消息，日本鑽石周刊報導稱，單身的理由首先是不想破壞現有的生活方式，中國民眾Y先生表示，他年輕時有過結婚的想法，但是這麼多年都是一個人生活，現在結婚可能也不太習慣結婚後生活了。

第二個理由是結婚需要一些「先決條件」。中國的婚禮，精心設計的儀式彷彿要成為一生的回憶，例如，盛大的宴會，飯菜多得吃不完。如果新郎新娘家鄉不同，還需要到雙方的家鄉分別擺酒席，兩邊的儀式都不能敷衍，所以單單是婚禮就要花許多錢。想結婚的男性通常需要先找一份高薪工作；而「只要有愛（就能結婚）」的想法在中國女性中通常是不成立的，「沒有填飽肚子就不能談愛」是更為現實的看法。

第三個理由是結婚後與親戚打交道很麻煩。中國家庭的聯繫非常緊密，親戚之間相互幫忙是理所當然的，比如孩子的相親、找工作等，有時候若是被親戚知道有出國旅遊的計劃，還會被委託代購東西。婚後夫妻雙方到誰家過年也成了問題，容易引起紛爭。

報導稱，由於很少有機會結識新朋友，手機成為很多人的「最佳伴侶」。

這篇調查引發大陸網友討論，許多人表示認同，有人說「分析得對，大部分是對的，因為我就是大齡不婚者，我以前也是超級想談戀愛結婚，聽聞所見多了，現在我無法認同那些女人的想法，我相信愛情，但很難讓我相信女人」、「分析的真到位」，有網友舉自身例子「自己過得這麼舒服自在，一結婚就降低生活質量，會非常不適應」、「我單身久了，已經對結婚沒有慾望，放著錢自己不好好花，非要找不痛快」。

日本「鑽石週刊」9月11日發表「中國單身消費盛行，年輕人不再相信愛情的理由」一文...
日本「鑽石週刊」9月11日發表「中國單身消費盛行，年輕人不再相信愛情的理由」一文，文中稱，中國約有2.2億單身人士。圖／摘自 pexels
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