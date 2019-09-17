親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

任正非：華為6G研究領先世界 估10年後投入使用

2019-09-17 12:56世界日報 北京17日電

任正非稱華為6G研究領先世界：谷歌替代方案 華為還需2或3年 (取材澎湃新聞)
任正非稱華為6G研究領先世界：谷歌替代方案 華為還需2或3年 (取材澎湃新聞)
分享

據華為「心聲社區」微博消息，華為創辦人任正非日前在接受「經濟學人」採訪時表示，「對於6G研究，我們也是領先世界的，但是我們判斷6G 10年以後才會開始投入使用。」日前有媒體報導稱，華為已確認在加拿大渥太華開始6G網路研究。

華為將在19日發布旗艦手機「Mate30」，由於美國政府禁令，這款手機已經幾乎確定不會預裝Google服務框架（GMS），對華為拓展歐美市場是一大打擊。任正非對此表示，華為也有替代方法，但是如果要進行替代，需要兩、三年時間才能完成。

任正非表示，推出鴻蒙系統替代Android谷歌服務框架會讓華為的成長放慢，但是不會虧損。終端海外銷量雖然下滑，速度正在減慢，約10%左右，「除了生態應用以外，我們的手機還有很多特殊的優質性能，因此我們認為還是會有客戶喜歡和接受我們的產品的。」

在美國政府多方面的禁制令下，華為是否還能繼續成長，受到外界關注。任正非表示，截至今年8月，華為的收入累計成長19.7%，但利潤和去年持平，沒有增加。他解釋，利潤沒有成長的主要原因是華為戰略投入大幅度增加。

他說：「我們增加了幾千名員工，這些員工都是高素質人才，比如一些天才少年、應屆畢業的博士，他們來主要是要修補我們被（美國）實體清單擊穿的『洞』。現在從5G到核心網路的『洞』我們已經補完了。」

任正非在訪問中透露，會在思維跟不上的時候退休，但現在還是「才思泉湧」的狀態。

北京鴻蒙系統

相關新聞

台索斷交，國台辦：台灣回到九二共識才是正確的選擇

2019-09-17 13:26

香港東鐵列車出軌8傷5送院 疏散500人

2019-09-17 12:41

2.2億單身狗？日媒分析大陸青年單身3大理由

2019-09-17 12:33

郭台銘不選了 旗下香港上市公司富智康重貶20%

2019-09-17 10:25

中國武裝無人機「翼龍」首售歐

2019-09-17 12:56

香港東鐵火車出軌 最少3人送醫

2019-09-17 11:32

港鐵紅磡站傳列車出軌 紅磡至旺角東站暫停服務

2019-09-17 09:18

陸20城 周五起恢復小三通自由行

2019-09-17 00:28

熱門文章

號外！ 郭台銘不參選總統 「對不起，讓你們失望了」

2019-09-16 23:02

震撼彈！ 呂秀蓮周二登記參選總統

2019-09-16 22:33

日月光楠梓廠傳凶殺案 保全員刺殺女同事致死

2019-09-16 17:57

震撼彈！嚴凱泰生前未竟之業 裕隆城住宅區傳喊停

2019-09-17 01:27

動作快！台南第二期設備汰換補助即日起受理申請

2019-09-16 15:28

「蠟筆小新」配音員癌逝 醫師：很冤枉的一件事

2019-09-16 16:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top