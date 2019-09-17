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郭台銘不選了 旗下香港上市公司富智康重貶20%

2019-09-17 10:25聯合報 記者林則宏╱即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘選不選總統都牽動鴻海集團旗下個股表現。在前一晚傳出郭台銘決定不參選後，香港上市的富智康集團17日一開盤股價就暴跌20%，之後跌幅略微收斂。在大陸A股上市的工業富聯，開盤時跌幅也超過3%。

上周四在傳出郭台銘可望參選的消息時，在陸港股市上市的鴻海集團旗下公司股價也曾出現大幅波動。當天，工業富聯曾飆上漲停，富智康集團漲幅也超過19%，其餘包括：鵬鼎控股、雲智匯科技等個股也都有不錯的表現。如今情勢一夕逆轉，相關個股股價也明顯回檔。

鴻海集團創辦人郭台銘在台灣政壇的一舉一動，牽動鴻海集團在兩岸三地上市公司股價表現...
鴻海集團創辦人郭台銘在台灣政壇的一舉一動，牽動鴻海集團在兩岸三地上市公司股價表現。（本報系資料庫）
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郭台銘港股香港

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