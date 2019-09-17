郭台銘不選了 旗下香港上市公司富智康重貶20%

2019-09-17 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



鴻海集團創辦人郭台銘選不選總統都牽動鴻海集團旗下個股表現。在前一晚傳出郭台銘決定不參選後，香港上市的富智康集團17日一開盤股價就暴跌20%，之後跌幅略微收斂。在大陸A股上市的工業富聯，開盤時跌幅也超過3%。