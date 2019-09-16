親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
索羅門與我斷交
921地震廿周年
齊柏林921叮嚀
韓國瑜話題不斷
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

日月光楠梓廠傳凶殺案 保全刺殺主管致死

確定20日鬆綁 福建、浙江省20城市恢復金馬澎簽證

環球時報：台灣還將繼續失去「邦交國」直至「零邦交」

2019-09-16 21:05聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸鷹派官媒環球時報晚間就索羅門群島宣布與台灣斷交一事發表社評稱，這是蔡英文上台三年多以來台灣丟掉的第六個邦交國，台灣的友邦至此僅剩16個。

社評稱，台灣不是國家，世界大國沒有一個承認它的主權地位，僅有的一些小邦交國紛紛棄之而去，希望索羅門的斷交能夠給蔡英文當局和島內激進勢力送去一份清醒。

文章稱，值得一提的是，去年美國國會和行政當局多次發聲，警告與台灣斷交的那些國家可能失去華盛頓的援助，甚至遭到美方的制裁。有國會議員還專門就此提出法案。索羅門群島此舉充分顯示了美國壓力的局限性，不合理的東西總是難以維持的。

文章指稱，台灣還將繼續失去現有的邦交國，直至可能落到零邦交的境地，應是大勢所趨。美國對台當局的支持也改變不了這個趨勢。原因太簡單了，中國已如此強大，在世界經濟和政治各個領域都已舉足輕重，任何一個正常國家都沒有理由站到北京的對立面。假使美國最反華的議員和官員處在那些小國決策者位置上，他們同樣會選擇北京。

文章說，過去兩岸還曾有過外交爭奪戰，台當局通過銀彈外交，撬走過個別北京的邦交國。還曾有過個別小國在兩岸之間跳來跳去的情況。但那樣的情形近年逐漸絕跡，表明大多數小國拋棄台灣主要不再是爭取援助的最大化，與北京建交成為它們的長期戰略選擇。

社評稱，台獨早已是自欺欺人的政治標籤，它不再是所謂政治信仰，多數台獨分子也墮落成了政治機會主義者，他們最關心如何利用兩岸對抗來謀取自己政治利益。主權不主權，先喊幾聲撈點政治分再說，他們的心思大多如此。

文章說，索羅門群島是南太國家，它棄台轉與北京建交不僅會讓美國一些人不悅，也會讓澳洲的一些政治勢力倍感觸動。那些人會從中國勢力擴張的視角看這個變故，而不願意面對與中國崛起相關的一些最自然的東西。中國已經是世界第二大經濟體了，但他們希望能夠像三、四十年前那樣對待中國。

文章稱，美國和澳洲都是中國的邦交國，兩國的精英有什麼理由希望索羅門群島這樣的小國吊死在台灣這棵樹上呢？作為小國，它們本應更加謹慎，遵守規則，它們更需要在這個變化中的世界裏從善如流。

社評又稱，台灣剛剛宣佈對索羅門群島的新援助計畫，無奈大勢難挽。索羅門群島的離去必將使台灣固邦的壓力和成本進一步增加，有什麼辦法，不是一個國家而偏要裝成一個國家，它注定是個昂貴和風險重重的遊戲。希望華盛頓也接受台灣邦交國越來越少的現實，不要強扭事態，明知不可為而為之。美國是大國，利益觸角很多，制定和推行戰略尤其要堅持順勢而為。

索羅門群島的相關位置圖。（路透）
索羅門群島的相關位置圖。（路透）
分享

索羅門北京斷交
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

蔡總統譴責索國跟中國建交 明起關閉使館撤醫療技術團

2019-09-16 19:54

索羅門與我斷交 蔡英文總統：不和中國競逐金錢外交

2019-09-16 19:55

吳釗燮為索國斷交請辭 蔡總統：沒有辭職問題

2019-09-16 20:01

索羅門與我斷交 地圖盤點2019中華民國邦交國還剩這幾個

2019-09-16 20:02

蔡政府執政斷交6國 韓競辦：比起馬政府8年外交成績高下立判

2019-09-16 19:38

陸學者：蔡英文要檢討兩岸政策 為什麼馬能、蔡不能

2019-09-16 20:48

索羅門群島將與中共建交 蘇嘉全：遺憾與憤怒

2019-09-16 20:28

邦交國又少一個！回顧台灣索羅門外交大事紀

2019-09-16 19:49

我與索國斷交 總統譴責大陸打壓

2019-09-16 19:49

吳釗燮請辭 總統府：沒有請辭的問題

2019-09-16 19:49

台索斷交風波 羅智強酸蔡英文「外交入土」

2019-09-16 19:42

斷開「索」鏈 李彥秀：海嘯式斷交潮才是主權危機

2019-09-16 19:20

索羅門與台灣斷交 64位索國在台學生恐取消獎學金

2019-09-16 19:04

蔡總統19:30針對斷交發表聲明 吳釗燮：願負政治責任

2019-09-16 18:55

索國在中共國慶前與我斷交 吳釗燮：為消滅台灣主權

2019-09-16 18:53

台索斷交 吳釗燮批索國總理違背公開承諾

2019-09-16 18:44

真心換絕情！外長吳釗燮宣布即刻與索羅門斷交

2019-09-16 18:42

國民黨：蔡政府若不改弦易轍 邦交數字恐持續下探

2019-09-16 18:42

0票反對！索羅門執政聯盟開會支持與陸建交 與台斷交

2019-09-16 18:37

無視民意與台斷交 索羅門內閣及黨團會議倒向北京

2019-09-16 18:29

索羅門內閣會決議與台灣斷交 外交部18:30記者會

2019-09-16 18:06

索羅門執政聯盟投票揭曉將與大陸建交？ 外交部尚未證實

2019-09-16 17:34

影／索國控我駐使干預內政 外交部：「職所當為」非干預

2019-09-16 17:08

索國媒體：今決定去向或驅逐我大使

2019-09-16 14:40

索國驅逐台灣大使？外交部：目前無任何跡象

2019-09-16 14:00

中國學者：北京強挖索羅門 圖謀南太戰略利益

2019-09-16 13:20

索羅門群島媒體：索國擬驅逐我大使 今決定是否轉向

2019-09-16 10:48

傳索羅門9月21日與我斷交 總統府：盡最大的努力維繫邦誼

2019-09-16 10:41

索羅門邦交轉向聽命中國 遭批失信國會與美國

2019-09-16 09:41
看更多

熱門文章

韓國瑜半天拜21廟！為何不顧身體？原來有苦衷…

2019-09-16 08:00

郭台銘登記連署 發言人脫口：明天上午

2019-09-16 11:59

傳索羅門9月21日與我斷交 總統府：盡最大的努力維繫邦誼

2019-09-16 10:41

最強外掛！郭台銘爭取到沙烏地阿拉伯調降簽證費

2019-09-16 16:37

【重磅快評】高雄像被騙走的小孩？ 蔡英文再次顛覆民主

2019-09-16 07:44

索羅門內閣會決議與台灣斷交 外交部18:30記者會

2019-09-16 18:06

郭台銘已找好副手 即將亮牌

2019-09-16 00:07

索羅門邦交轉向聽命中國 遭批失信國會與美國

2019-09-16 09:41

孫大千批民進黨為勝選將台推向戰爭 兩岸烽火必再起

2019-09-16 08:20

韓國瑜夫妻點頭 韓家軍「最強菜販」林佳新選台中立委

2019-09-16 13:24

索羅門群島媒體：索國擬驅逐我大使 今決定是否轉向

2019-09-16 10:48

【重磅快評】從林濁水批評可知 韓國瑜做對一件事

2019-09-16 13:44

郭台銘幕僚備戰？蔡沁瑜、郭昕宜已遷戶籍

2019-09-16 11:51

台商嗆「郭董不代表拚經濟」 要大家別迷信

2019-09-15 21:42

館長預測2020藍營局勢 直批「韓國瑜一人毀全黨」

2019-09-16 14:59

真心換絕情！外長吳釗燮宣布即刻與索羅門斷交

2019-09-16 18:42

郭台銘競選口號想好了？ 柯文哲獻計：台灣重開機

2019-09-16 11:38

郭台銘參選對韓國瑜衝擊大？藍營：三腳督不見得全負面

2019-09-16 11:07

會面逾1小時 「韓朱合作」有默契

2019-09-15 23:39

台灣民眾黨官網上線 即日起正式招收黨員、黨友

2019-09-15 21:24

台索斷交 吳釗燮批索國總理違背公開承諾

2019-09-16 18:44

獨／首對女同志步海軍紅毯 濱小步煩惱幸福肥

2019-09-15 23:04

韓國瑜問台商為何到非洲賣蘭花挨批歧視 韓競總要告媒體

2019-09-16 15:22

明華園也傳遭高市府查水表？ 總團長陳勝福說話了

2019-09-16 17:39

台灣民眾黨官網遭駭客入侵？ 黨員註冊系統被癱瘓

2019-09-16 09:35

韓國瑜拜廟人氣旺、為何民調冷？他說挺韓3流缺一不可

2019-09-16 16:39

郭台銘爭取沙國調降簽證費？ 外交部打臉：全球性調整

2019-09-16 20:03

索國在中共國慶前與我斷交 吳釗燮：為消滅台灣主權

2019-09-16 18:53

遭韓粉「出征」？黃暐瀚發誓：拿錢就退出評論圈

2019-09-16 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top