環球時報：台灣還將繼續失去「邦交國」直至「零邦交」

2019-09-16 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸鷹派官媒環球時報晚間就索羅門群島宣布與台灣斷交一事發表社評稱，這是蔡英文上台三年多以來台灣丟掉的第六個邦交國，台灣的友邦至此僅剩16個。

社評稱，台灣不是國家，世界大國沒有一個承認它的主權地位，僅有的一些小邦交國紛紛棄之而去，希望索羅門的斷交能夠給蔡英文當局和島內激進勢力送去一份清醒。

文章稱，值得一提的是，去年美國國會和行政當局多次發聲，警告與台灣斷交的那些國家可能失去華盛頓的援助，甚至遭到美方的制裁。有國會議員還專門就此提出法案。索羅門群島此舉充分顯示了美國壓力的局限性，不合理的東西總是難以維持的。

文章指稱，台灣還將繼續失去現有的邦交國，直至可能落到零邦交的境地，應是大勢所趨。美國對台當局的支持也改變不了這個趨勢。原因太簡單了，中國已如此強大，在世界經濟和政治各個領域都已舉足輕重，任何一個正常國家都沒有理由站到北京的對立面。假使美國最反華的議員和官員處在那些小國決策者位置上，他們同樣會選擇北京。

文章說，過去兩岸還曾有過外交爭奪戰，台當局通過銀彈外交，撬走過個別北京的邦交國。還曾有過個別小國在兩岸之間跳來跳去的情況。但那樣的情形近年逐漸絕跡，表明大多數小國拋棄台灣主要不再是爭取援助的最大化，與北京建交成為它們的長期戰略選擇。

社評稱，台獨早已是自欺欺人的政治標籤，它不再是所謂政治信仰，多數台獨分子也墮落成了政治機會主義者，他們最關心如何利用兩岸對抗來謀取自己政治利益。主權不主權，先喊幾聲撈點政治分再說，他們的心思大多如此。

文章說，索羅門群島是南太國家，它棄台轉與北京建交不僅會讓美國一些人不悅，也會讓澳洲的一些政治勢力倍感觸動。那些人會從中國勢力擴張的視角看這個變故，而不願意面對與中國崛起相關的一些最自然的東西。中國已經是世界第二大經濟體了，但他們希望能夠像三、四十年前那樣對待中國。

文章稱，美國和澳洲都是中國的邦交國，兩國的精英有什麼理由希望索羅門群島這樣的小國吊死在台灣這棵樹上呢？作為小國，它們本應更加謹慎，遵守規則，它們更需要在這個變化中的世界裏從善如流。