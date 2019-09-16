陸學者：蔡英文要檢討兩岸政策 為什麼馬能、蔡不能

2019-09-16 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



我確定與索羅門群島斷交，大陸台灣研究會執行副會長兼祕書長周志懷晚間表示，蔡英文當局要對自己執政以來的兩岸政策與對外政策做一個深刻的檢討。

周志懷說，為什麼馬英九執政時期，兩岸可以有一個所謂的外交休兵默契，馬英九能、為什麼蔡英文不能，這是蔡要檢討的地方。兩岸還是應該在一個共同的政治基礎上實現一個良性互動，這是兩岸努力的共同目標，現在兩岸政治基礎已經崩塌了，各國想與大陸建交也是大勢所趨，人家說要和大陸建交，「我們不能說不要吧，這是我們要尊重人家的選擇」。

周志懷表示，這種事情恐怕今後還會發生，這是國際潮流或國際大勢，蔡英文當局應對此有清醒的了解與認識。

至於蔡英文當局說大陸想以此影響台灣內部的選舉，周志懷認為，台灣選民有自己的選擇，蔡英文這個說法恰恰是她自己想把這個當作選戰的工具，用來影響台灣的選情，大陸並不想這麼做。

周志懷強調，與大陸建交是國際趨勢，不可逆的，索羅門不是最後一個，只是時間的選擇上是另外一個問題。

索羅門群島早已傳出有意與大陸建交，大陸國台辦發言人馬曉光9月11日在例行記者會上表示，堅持一個中國原則，是國際關係準則和國際社會的普遍共識。順應這一時代潮流是絕大多數國家的選擇。目前大陸與178個國家建立並保持外交關係，這一趨勢還會發展。