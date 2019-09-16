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塞爾維亞購9架「翼龍」 中共武裝無人機首次出口歐洲

2019-09-16 16:32聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共製造的「翼龍」系列無人機又添新買家。近日，塞爾維亞同意購買9架由中航工業成都飛機設計研究所研發的「翼龍-1」型無人機。

美聯社報導，塞爾維亞國防部在9月10日中共高級別軍事代表團結束訪問後，宣布中共已經同意向該國出售武裝無人機，這是中共首次向歐洲國家出售武裝無人機。

塞爾維亞方發表官方聲明稱，此次的無人機採購案之前已經商定好，大陸同意向塞爾維亞出售的武裝無人機預計在未來幾個月交付，這「將大大加強塞爾維亞軍隊，使其獲得過去沒有的能力」。

「翼龍」系列是大陸具有自主知識產權的無人機產品，2007年10月首飛的「翼龍-1」無人機屬於第一代察打無人機產品，曾參加2015年9月3日舉行的紀念中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會閲兵式。

「翼龍」系列無人機自2010年開始批量交付，已出口阿拉伯聯合大公國等多個國家。

2018年12月25日，中國航空工業集團有限公司宣布，第100架「翼龍」系列無人機通過驗收，將交付海外用戶，創下中國無人機出口的新紀錄。

有軍事專家指出，翼龍和美國的察打一體式無人機「掠奪者」處於同一水準，所攜帶的武器不比掠奪者少，兩個掛架可攜帶6枚武器。

塞爾維亞向中共購買9架「翼龍」，這是中共武裝無人機首次出口歐洲。（香港01）
塞爾維亞向中共購買9架「翼龍」，這是中共武裝無人機首次出口歐洲。（香港01）
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珠海航展上亮相的「翼龍」無人機 。（香港01）
珠海航展上亮相的「翼龍」無人機 。（香港01）
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塞爾維亞中共抗日戰爭
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