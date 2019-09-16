保閱兵 北京禁飛鴿子、飯店宵禁

2019-09-16 13:50 世界日報 北京16日電



為國慶做準備 北京市中心禁飛風箏鴿子／公安大舉抓捕訪民／大閱兵排練飯店旅客禁止出門 (取材自微博) 分享 facebook

因應即將到來的10月1日中共建政70周年活動期間閱兵飛行活動的安全，北京市政府15日發布通告，七個行政區域為淨空限制區，域內禁止放飛、升放影響飛行安全鳥類動物和其他物體。

通告稱，自2019年9月15日零時起至2019年10月1日24時，將東城、西城、朝陽、海澱、豐台、石景山、通州等七個區的行政區域設置為淨空限制區，除活動期間閱兵組織的閱兵飛行活動以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，禁止放飛、升放任何影響飛行安全的鳥類動物和其他物體。

相關規定包括，一、在淨空限制區內養殖鴿子等鳥類動物，必須進行圈養並禁止放飛。二、信鴿協會要做好協會會員、公棚、俱樂部等的組織管理工作，監督其嚴格遵守有關規定，不得影響飛行安全。三、在淨空限制區內禁止升放無人機、風箏、氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

四、淨空限制區所在的區政府要組織公安、城管執法、市場監管等有關部門和街道辦事處、鄉鎮政府，對影響飛行安全的隱患進行認真排查。各級軍事設施保護委員會和公安、城管執法市場監管等有關部門要對違法違規行為依法予以處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

美國之音報導，中國15日連續第二個周末舉行閱兵彩排，軍機飛過閱兵路線。前一天晚上，坦克和其他軍用車輛在同一條路上隆隆駛過。寬闊的道路禁止車輛和行人通行，旁觀者被限定在至少一個街區外的路障後面。

位於天安門廣場附近的北京東方君悅大酒店住客，9月14、15日自下午到凌晨各被限制出入12小時。面向廣場附近長安街的寫字樓和公寓也被禁止出入。

報導引述日媒指出，9月以來，北京市中心的飯店為大閱兵排練頻繁被禁止出入，成千上萬的訪客猝不及防，不得不在最後一刻倉卒重新安排住宿交通。