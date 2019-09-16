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外交回溫 日商店喜迎中「國慶」

2019-09-16 13:49世界日報 北京16日電

為吸引中國遊客，日本商家各出奇招，甚至在商店外掛上歡迎橫幅，跟著中國「歡度中秋」...
為吸引中國遊客，日本商家各出奇招，甚至在商店外掛上歡迎橫幅，跟著中國「歡度中秋」、「喜迎國慶」。 (取材自每日經濟新聞報)
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日韓關係惡化，南韓民眾紛紛發起抵制日貨，也取消赴日本旅遊，受此影響，日本當地觀光產業轉而將目光鎖定在中國遊客身上。媒體報導，為吸引中國遊客，日本商家各出奇招，甚至在商店外掛上歡迎橫幅，跟著中國「歡度中秋」、「喜迎國慶」。

韓日摩擦升級，對美日韓同盟產生衝擊，美國影響力下降。相對的，中國與日本關係近來大幅改善，有利增強中國在亞洲事務上的發言權，也有利於中國在貿易展中與美國周旋的籌碼。另一方面，中國遊客的消費力一向受到日本重視，中日關係回暖，日本民間摩拳擦掌，要藉此爭取最大商機。

每日經濟新聞報導，在剛過去的中秋節，有網友在微博曬出兩張照片。照片中，日本商場門口喜氣洋洋地貼出兩行經典紅黃配色的漢字：「歡度中秋」、「喜迎國慶」。該網友表示，照片攝於廣島。

此照片引起討論，另有多名網友在該微博評論區曬圖，稱日本其他地方也在「喜迎國慶」。

報導指出，與以往不同，如今日本大力歡迎中國遊客有一個重要的原因：來自南韓的遊客大量減少。

南韓是日本第二大客源地，2017年南韓訪日遊客達到714萬人。但是隨著今年7月初日本宣布對出口南韓的三種半導體原材料加強審查與管控，兩國關係開始交惡，南韓赴日旅遊人數銳減。

報導引述日本共同社指出，據南韓文化觀光研究院的調查結果報導，受雙邊關係惡化影響，最近，有近7成南韓遊客取消了去日本旅遊的計畫。

南韓文化觀光研究院近日公布調查結果稱，他們於8月23日至9月2日就南韓赴日遊動向實施了在線調查。調查發現，近日曾計畫赴日旅遊的約530人中有69.3%取消了行程。在被問及取消赴日遊的理由時，有93.2%的人回答稱是因為「韓日關係惡化」。

受南韓遊客減少赴日遊的影響，連接南韓與日本的航空路線收益大幅下降，相繼停運或減少航班。南韓從12日開始中秋節假期，但赴日遊十分低迷。

據環球雜誌，近年來，中國赴日旅遊人數不斷增加，2015年後一直穩居訪日外國遊客首位。據日本觀光廳統計，2014年中國赴日遊客人數約為241萬人次，2018年達到約838萬人次。日本共同社報導，攜程旅行網董事長梁建章日前受訪時表示，預計訪日中國遊客將來有可能達到每年2000萬到3000萬人次規模。

南韓中秋節
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