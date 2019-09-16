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布局南太平洋 中拉攏索羅門搶澳洲地盤

2019-09-16 13:47世界日報 綜合報導

中國大陸透過投資基礎建設，積極在南太平洋擴展影響力，與澳洲搶地盤，爭取索羅門只是...
中國大陸透過投資基礎建設，積極在南太平洋擴展影響力，與澳洲搶地盤，爭取索羅門只是其中一步。 (美聯社)
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太平洋國家索羅門群島宣布，打算與台灣斷交，與中國大陸建交。台灣只關心是否再丟掉一個邦交國，北京著眼的是整個南太平洋的戰略布局。專家指出，中國大陸透過投資基礎建設，積極在南太平洋擴展影響力，與澳洲搶地盤，爭取索羅門只是其中一步。

直到不久前，澳洲一直是太平洋島國的最大投資者，投資在改善醫療、教育和政府治理。不過，美國有線電視新聞網（CNN）指出，儘管澳洲投資多年，太平洋島國的「經濟成長卻很緩慢」。

澳洲經濟學家海倫．休斯分別在2003、2010年發表分析文章指出，「澳洲對太平洋島國的援助失敗了」。

中國大陸則採取不同的方式。澳洲花幾億美元資助太平洋島國的醫療、疫苗接種和衛生教育，大陸卻把重點擺在「一帶一路」基礎建設，例如在巴布亞紐幾內亞，中國大陸最近完成總額8500萬美元的道路升級，還借給萬那杜8000萬美元建造碼頭。

去年，時任澳洲國際發展部長康塞塔．費拉凡提威爾斯批評說，中國大陸協助太平洋島國興建的基礎設施「大而無當」，她警告，向北京貸款不同於向世界銀行或亞洲開發銀行貸款，「我們不知道當這些島國必須向北京還款時，得付出些什麼」。

英國泰晤士報評論說：「享受中國大陸慷慨投資的迷你小國，後來往往發現還不起貸款，掉進中國大陸的債務陷阱。」

太平洋島國經濟發展緩慢，嚴重依賴外援，根據世界銀行的資料，這個區域超過兩成的人口無法養活自己，不過，這個區域仍有幾點吸引中國大陸，包括：可能讓其建立軍事基地；資源豐富；每個太平洋島國在聯合國等國際組織都握有一票；區域內有六個國家與台灣建交，是中國大陸亟欲拉攏的對象。

面對中國大陸來勢洶洶，澳洲七月宣布，建立「太平洋支援部隊」，以與斐濟、巴紐與萬那杜等重要區域鄰國合作。這支部隊還將執行人道與維和任務。英國泰晤士報說，此舉意在向北京傳達「澳洲不會冷落鄰國」的訊息。

澳洲北京
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