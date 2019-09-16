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港民聚沙田新城市 中年男女到場揮刀及鐵棍

2019-09-16 10:14聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

一批反送中香港市民昨晚在沙田新城市廣場聚集合唱歌曲，期間一對持鐵棍與長刀的中年男女，一度與在場人士隔著玻璃門對罵。

據星島網引述網上影片，事發於昨晚約10時40分。據悉，女子先是因為拍攝集會民眾的臉，惹來在場人士不滿，雙方口角，女子由保安護送到商場外的的士站。

及後，中年男子駕私家車到達後，兩人分別拿鐵棍和長刀到商場外揮舞。兩人及後被民眾用雷射筆照射，最終返回座駕駛離現場。

一對中年男女，疑似反對香港民眾反送中集會，兩人分別拿鐵棍和長刀到商場外揮舞。（星...
一對中年男女，疑似反對香港民眾反送中集會，兩人分別拿鐵棍和長刀到商場外揮舞。（星島網）
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兩人分別拿鐵棍和長刀到商場外揮舞。（星島網）
兩人分別拿鐵棍和長刀到商場外揮舞。（星島網）
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