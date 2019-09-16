港民聚沙田新城市 中年男女到場揮刀及鐵棍

2019-09-16 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



一批反送中的香港市民昨晚在沙田新城市廣場聚集合唱歌曲，期間一對持鐵棍與長刀的中年男女，一度與在場人士隔著玻璃門對罵。

據星島網引述網上影片，事發於昨晚約10時40分。據悉，女子先是因為拍攝集會民眾的臉，惹來在場人士不滿，雙方口角，女子由保安護送到商場外的的士站。