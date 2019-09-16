指控台灣基進冒名募款 香港民權：分道揚鑣不再合作

2019-09-16 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



呼籲國人關注香港反送中活動的台灣基進，15日被香港反送中組織「香港民權抗爭（HKCRA）」指控冒用名義公開募款，事後還狡辯，因此宣布從此分道揚鑣，不再和基進有任何合作關係。台灣基進深夜發聲明表示，對於遭指控「冒名募款」感到十分驚訝與遺憾，台灣基進從未也無意利用此事件獲得一毫一分。

「香港民權抗爭（HKCRA）」在臉書發文表示，該組織發文澄清沒有募款的文章，於1小時內被離奇迅速刪去，查證後發現是由台灣基進黨李姓成員，在未經溝通的情況下，利用先前給予過的專頁編輯權限擅自刪除澄清文章。

香港民權抗爭說，經與基進聯絡人溝通後，他們承認未經我們同意下，聽由一名不明人士、與民權抗爭無關的「朋友」，擅自利用本組織以及支援義士的名義進行籌款。

香港民權抗爭並指，該TG頻道的連結是沿用本組織的英文簡稱（HKCRA），而且頻道的8名管理員全屬基進黨所派之人員，本組織要求基進黨及該名「朋友」刪除有關頻道。經過一番交涉後，基進黨及該名朋友仍然沒有刪去有關籌款渠道（包括TG頻道和籌款網頁），及沒有交出已接收捐款的帳目紀錄。至今仍沒有正面處理問題，仍未刪去未經同意的籌款渠道，只是取巧更改名字及隱藏資訊。

香港民權抗爭指控，基進還砌詞狡辯，指在台登記的「香港民權支援協會」合法公開組織，是建基於雙方共同合作的基礎上，強調非專屬香港一方，試圖推卸他們沒有雙方同意的前提下，私下擅自挪用本組織名義作任何舉動的責任。基進所說的「共同合作」等於是自打嘴巴。

香港民權抗爭說，基進未經同意的籌款方式，基進不僅單方面破壞彼此一直以來的合作與誠信關係，更漠視因其「朋友」所提供的粗疏募款方式，連累到本組織的香港成員，帶來香港違法刑事的風險。

香港民權抗爭宣布，將與台灣基進從此分道揚鑣，不再和基進有任何合作關係，由基進黨在台灣註冊的「香港民權支援協會」所有動向及工作，從今以後均與本組織「香港民權抗爭」及兩位發言人楊逸朗先生、鄭偉成先生再無任何關係。

同時，香港民權抗爭也奉勸該名或該些盜用「香港民權抗爭」之名、唆擺「台灣基進黨」以及利用「香港流亡義士」來騙取資金或任何援助及達到任何目的之不明人士，請勿再做出「吃人血饅頭」、「發國難財」等小人卑劣的行為，這可能已經觸犯了香港及台灣兩地的法例，請有關人等及早懸崖勒馬。

對此，台灣基進15日深夜發聲明表示，多年來透過各種管道無償支援香港抗爭者「從未拿取一分一毛」，對於遭到指控「冒名募款」感到十分驚訝與遺憾，台灣基進從未也無意利用此事件獲得一毫一分。

台灣基進表示，協會成立之初是為協助港人在台自助與自我組織之計畫，期許台灣能成為香港的「大後方」，如同當年台灣獨立運動在美日台灣人的協助下，香火得以延續。

台灣基進表示，隨著反送中運動情勢升溫，有越來越多港人上門求助，但礙於政黨日常營運已無多餘經費，實在無法負擔所有求助於們的香港朋友短期房租與生活費所需，在與香港抗爭義士的討論過程，遂有「協會募款、支應香港」的提議被拋出。

針對台灣基進是否有收受「國難財」、是否有拿「善款」中飽私囊，台灣基進表示，在與楊逸朗先生和所有香港義士，包含身處抗爭最前線的屠龍隊當面溝通時，都有再次強調這個款項將全數作為香港救援時使用，也會請他們清楚標明收支出納。

台灣基進表示，兩岸政治極度敏感的情形下，許多協助香港的工作只能低調進行，多年來無償無得，如今發生此事件感到十分無力與遺憾。