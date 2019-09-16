防礙警察執行公務 港立法會議員許智峯被捕

2019-09-16 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



民陣申請昨午在港島遊行被警方發出反對通知書兼上訴失敗後，下午仍有大批人士在原定的起點銅鑼灣東角道聚集，並在金鐘、中環等地聚集。入夜後，在北角先後發生打鬥事件，並引發連場警民衝突，警方先後發射催淚彈及出動水炮車驅散人群。

據星島網，在現場的香港立法會議員許智峯，在11時半左右，於香港海關總部對面，被警方以涉嫌防礙警察執行公務為由拘捕。

香港政府發言人晚上11時強烈譴責激進示威者在港島區的暴力行為，並指他們危害市民安全，嚴重破壞社會秩序。

港府發言人指出，示威者不理會警方的反對通知書，在銅鑼灣、灣仔和中區一帶進行非法遊行和集會，其中有人更以雜物堵塞多條主要交通幹道，嚴重影響港島區的交通。一些激進示威者向政府總部投擲多枚汽油彈和磚塊，在金鐘和灣仔一帶多處縱火，肆意破壞港鐵站；亦有違法人士在灣仔一間酒店外焚燒國旗，挑戰國家主權。政府對這些目無法紀的暴力行為，予以最強烈的譴責。面對激進示威者的暴力衝擊，警方果斷地作出驅散和拘捕，以保障市民安全和恢復社會秩序。