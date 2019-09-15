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小三通自由行對離島鬆綁？ 馬祖：未收到訊息

2019-09-15 16:28聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

中國大陸日前宣布今年8月起將暫停發放個人簽證以及停止陸客透過小三通來金、馬、澎旅遊，限縮中客來台自由行，連江縣長劉增應與金門與澎湖縣政府三縣府會首長共赴北京，拜會國務院台灣事務辦公室。金門縣政府今宣布陸客小三通自由行將對離島鬆綁，但連江縣交通旅遊局長林長青表示，目前還未收到訊息，還須確認。

林長青指出，8月1日起47個中國大陸城市暫停居民赴台自由行後，9月開始後對馬祖的觀光有明顯的衝擊，儘管沒有統計來台陸客的實際人數，但已不見過去陸客穿梭在大街小巷的熱鬧榮景。

林表示，8月聽聞中國大陸限制陸客透過小三通前來金、馬、澎旅遊後，與金門與澎湖縣政府三縣府會首長共赴北京，拜會國務院台灣事務辦公室主任劉結一，積極爭取金馬澎小三通相關旅遊政策的續行，盼將政策調整的衝擊降到最低。

傳金門縣政府今宣布「陸客小三通自由行將對離島地區進行政策鬆綁」，對此，林長青表示，之前的確有向劉結一表示，希望不要縮縣小三通的來台陸客，或是將衝擊降到最低，但並未談到確切的鬆綁日期，目前也未收到通知，還須確認。

目前除了持續極與對岸進行溝通外，馬祖觀光產業也積極推廣多元客層，包含國內外及中國大陸遊客外，也配合交通部觀光局積極推動得國內秋冬旅遊等方式，期盼吸引更多遊客前往旅行。

傳聞中國大陸將對小三通自由行到金、馬、澎旅遊的陸客鬆綁，但連江縣政府表示，目前還...
傳聞中國大陸將對小三通自由行到金、馬、澎旅遊的陸客鬆綁，但連江縣政府表示，目前還未收到訊息。圖／截自維基百科
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