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港近千人聚集英領事館請願：「一國兩制」已失效

2019-09-15 16:06聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

呼應「國際民主日」，香港網友今（15）日發起對英國領事館請願行動，中午約千人響應，希望以在香港的英國國民的身分，敦促英國政府能關注香港兩大重點：一是對大陸無視「中英聯合聲明」採取行動、二是承認現時「一國兩制」已遭受破壞。

聯合國將9月15日定為國際民主日，目的是為了敦促各國政府尊重其公民積極、實質和有意義地參與民主的權利。香港信報財經報導，今中午約千人到香港英國領事館請願，請願大士企滿英國領事館外的法院道，又高舉英國國旗及港英時代的香港旗幟，高呼「one country two system is dead」，又唱起多首英國愛國國歌，包括Rule Britannia、Land of hope and glory。

英國領事館派員接過請願信，請願發起人羅小姐指出，此次訴求為希望英國明白及承認「中英聯合聲明」及「一國兩制」已失效，亦希望英國在無法制止大陸繼續損害香港人權及自由下，作出的相應行動，包捨可能要求英聯邦成員為香港人提供庇護、阻止大陸繼續損害香港自治。

對於大陸駐英大使劉曉明指持有BNO人士不能擁有完整英國國藉，羅小姐認為，BNO屬於英國六種國藉其中一種，屬於完整英國國藉，故有關事務為英國內政，大陸不應干預。

香港網友9月15日發起對英國領事館請願行動，約千人響應，希望以在香港的英國國民的...
香港網友9月15日發起對英國領事館請願行動，約千人響應，希望以在香港的英國國民的身分，敦促英國政府能關注香港兩大重點：一是對大陸無視「中英聯合聲明」採取行動，二是承認現時「一國兩制」已遭受破壞。照片／香港01
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英國香港一國兩制
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