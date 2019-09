港近千人聚集英領事館請願:「一國兩制」已失效

2019-09-15 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



呼應「國際民主日」,香港網友今(15)日發起對英國領事館請願行動,中午約千人響應,希望以在香港的英國國民的身分,敦促英國政府能關注香港兩大重點:一是對大陸無視「中英聯合聲明」採取行動、二是承認現時「一國兩制」已遭受破壞。

聯合國將9月15日定為國際民主日,目的是為了敦促各國政府尊重其公民積極、實質和有意義地參與民主的權利。香港信報財經報導,今中午約千人到香港英國領事館請願,請願大士企滿英國領事館外的法院道,又高舉英國國旗及港英時代的香港旗幟,高呼「one country two system is dead」,又唱起多首英國愛國國歌,包括Rule Britannia、Land of hope and glory。

英國領事館派員接過請願信,請願發起人羅小姐指出,此次訴求為希望英國明白及承認「中英聯合聲明」及「一國兩制」已失效,亦希望英國在無法制止大陸繼續損害香港人權及自由下,作出的相應行動,包捨可能要求英聯邦成員為香港人提供庇護、阻止大陸繼續損害香港自治。